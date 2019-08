Empelde

Sie wohnen nicht nur Tür an Tür und kennen sich seit etlichen Jahren. Die rund 150 Bewohner der Empelder Wohnsiedlung an der Stöttebrügger Straße und Weimarer Straße sind auch stolz auf ihren großen Zusammenhalt. Dass für die Empelder ihr Quartier eine Heimat mit einer tollen Gemeinschaft geworden ist, dafür hat ihr Jubiläumsfest anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Anlage einen eindrucksvollen Beweis geliefert. „Die gute Nachbarschaft und die Hilfsbereitschaft untereinander sind doch das Wertvollste an einer Immobilie“, sagte der Wohnverwalter Peter Engelhardt in seiner Begrüßung. Dann zählte er im extra für die Feier aufgebauten Festzelt alle beteiligten Helfer auf. Und nach jedem Namen auf seiner langen Liste brandete lauter Applaus im Zelt auf.

Die Initiatoren Ulf Norloch (links) und Peter Engelhardt begrüßen im Festzelt die Bewohner und Ehrengäste. Quelle: Ingo Rodriguez

50 Jahre ist es inzwischen her, dass die frühere Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat nach einer etwa dreijährigen Bauphase im Jahr 1969 damit begann, die Wohnungen in den zwölf Mehrfamilienhäusern an der Weimarer Straße und an der Stöttebrügger Straße zu vermieten. „In den Achtzigerjahren wurden die Objekte dann nach der Pleite der Neuen Heimat als Eigentumswohnungen verkauft“, berichte Ulf Norloch. Er selbst habe vor 32 Jahren eine der Wohnungen erworben. Norloch gehörte mit Verwalter Engelhardt zu den Initiatoren und zum Organisationsteam des Festes. „Es sind aber auch etliche Helfer dabei. Es wurden auch unglaublich viele Kuchen, Salate und Tombolapreise gespendet“, lobte Norloch die große Hilfsbereitschaft der Bewohner.

Im Festzelt herrscht bei dem Jubiläumsfest gute Stimmung unter den Besuchern. Quelle: Ingo Rodriguez

Eingeladen waren auch Anwohner aus der Nachbarschaft und Ehrengäste wie Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms. „Es ist toll, was die Bewohner des Quartiers für das Jubiläumsfest ehrenamtlich auf die Beine gestellt haben“, sagte Harms. Die 72-jährige Helga Niemann hatte zuvor am Rande der Veranstaltung auf die Anfänge im Jahr 1969 zurückgeblickt. „Wir wohnten damals in Ronnenberg, wo es in den Sechzigerjahren wenig Wohnungen gab, deshalb haben uns für das neue Quartier in Empelde beworben und hatten Glück“, sagte sie als eine der Bewohnerinnen der ersten Stunde. Sie habe mit ihrem Mann und ihrer einjährigen Tochter damals eine Wohnung im Haus an der Weimarer Straße bekommen. „Im ersten fertigen Haus an der Stöttebrügger Straße 31 war damals noch eine kleine Verwaltungsstelle der selbstständigen Gemeinde Empelde untergebracht“, erzählte sie.

Die Mehrfamilienhäuser der Wohnsiedlung an der Stöttebrügger Straße und Weimarer Straße wurden in den Sechzigerjahren errichtet. Quelle: Screenshot: Google Maps.

Wegziehen wollte die Familie aus ihrer rund 70 Quadratmeter großen Unterkunft später nicht mehr. „Es gab immer eine tolle Gemeinschaft: Die Mütter haben draußen zusammengesessen, während die Kinder im Sandkasten spielten. Ich war damals mit 22 Jahren bei unserem Einzug eine junge Frau“, sagte Niemann. Ebenso wie sie wurden bei der Feier insgesamt rund 15 Bewohner und Familien der ersten Stunde für ihre 50-jährige Treue geehrt.

Ulf Norloch zeigt Bilder eines alten Verkaufsprospektes aus den Achtzigerjahren. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit Reinhardt Auras war auch ein Anwohner aus der benachbarten Reihenhaussiedlung Stöttebrügger Feld bei dem Jubiläumsfest. „Unsere Reihenhäuser waren ja schon vor dem neuen Quartier fertig. Vor dem Errichten der Neubauten wurde auf der Fläche einmal des Empelder Schützenfest gefeiert“, erzählte Auras. Mitinitiator Norloch hatte von den Verkaufsprospekten aus den Achtzigerjahren Kopien mitgebracht. „So einfache Skizzen wurden beim Verkauf der Eigentumswohnungen verwendet“, sagte Norloch. Dann war Feiern angesagt: Zum Programm zählten auch Kinderaktionen. DJ Ole Wieneke legte Stimmungsmusik auf. „Ich hoffen die Tanzfläche wird gut gefüllt sein“, hatte Verwalter Engelhardt in seiner Ansprache gesagt und damit den Startschuss für eine lange Feier gegeben.

Von Ingo Rodriguez