Im Porträt: Anke Sacksteder – die neue Quartiersmanagerin

Von der Mentalität her sind die Menschen in Empelde sehr dicht am Saarland, meint Anke Sacksteder. „Jeder kennt einen, der einen kennt“, erklärte die neue Quartiersmanagerin des Vereins Wir in Nachbarschaft (win) in Empelde. Sacksteder weiß, wovon sie redet. Sie kommt gebürtig aus dem saarländischen Saarlouis – und fühlt sich in dem Ronnenberger Stadtteil schon nach wenigen Wochen ziemlich heimatlich.

Die Siedlungsgesellschaft KSG Hannover, die in den kommenden Jahren an der Löwenberger und der Memeler Straße Häuser mit 100 Mietwohnungen abreißen und dafür 126 neue Wohnungen bauen lassen will, hatte den Nachbarschaftsverein begleitend zu einem ähnlichen Projekt in Langenhagen-Wiesenau initiiert. Der Kern der geänderten Strategie: Die Siedlungsgesellschaft will sich mehr um die Menschen in den Quartieren kümmern – und damit auch die Wohnqualität steigern. Zu diesem Ziel betreibt win in Wisenau ein Quartierstreff, der als Vorbild für eine Einrichtung gleichen Namens in Empelde dient. Sie soll am 13. November im großen Rahmen eröffnet werden.

„Das hier wird größer“

Leiterin des Quartierstreffs ist Sacksteder, die derzeit aber nicht nur mit den Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier beschäftigt ist: „Gemeinsam wirken“ heißt der Titel für vier Treffen, die die 34-Jährige mit Vertretern von rund 30 Einrichtungen wie Stadtverwaltung, Diakonie, Familienzentrum und Feuerwehr organisiert. Kontakte pflegen und Netze knüpfen, das sind ihre Hauptaufgaben, bevor der Betrieb im Quartierstreff richtig losgehen kann.

„Ich mag es komplex“, sagt Sacksteder. In Empelde besteht die Komplexität der Situation nicht zuletzt durch die große Anzahl von Akteuren, mit denen sie sich beschäftigen muss. 130 habe sie gezählt, sagt sie.

Wiesenau bezeichnet sie als „gallisches Dorf“ – mit seiner Insellage, abgeschnitten durch die Autobahn von der Stadt Langenhagen. Das Quartier vor der Tür ohne den Rest von Empelde zu denken, das gehe schlichtweg nicht, sagt sie. Und das benachbarte Sozialberatungszentrum, mit dem der Quartierstreff eng zusammenarbeiten will, sollen ohnehin Menschen aus ganz Ronnenberg besuchen. „So komplex kann Nachbarschaft sein“, sagt Sacksteder.

Nachbarschaft soll Ideen entwickeln

Viel für ihren Job gelernt habe die Sozialarbeiterin in ihren früheren Beschäftigungen im Versicherungsbereich und als Schnittstellenmanagerin. Mit Vorgaben, was in dem Quartierstreff passieren soll, will sie sich aber zurückhalten. Vielmehr gehe es für sie darum „dass die Nachbarschaft Ideen hat“. Mit viel Organisation ihrerseits, Zuhören und gemeinsamem Überlegen möchte Sacksteder bei den Menschen Selbstwirksamkeitserfahrungen hervorrufen. Über Reaktionen wie „Das kann ich ja auch“ oder „So etwas können wir gemeinsam erreichen“ als Resultat ihrer Arbeit würde sich freuen.

Ihren Ausgleich zum Job findet Sacksteder in ihren Hobbys: Neben Kontakten zu Freunden und der Familie im Saarland gehört für sie vor allem Sport dazu. Laufen, Yoga und Tanzen stehen ganz oben auf der Liste. Jetzt freut sie sich allerdings erst einmal auf die Eröffnung. „Ich habe richtig Lust auf meine Aufgabe“, sagt sie.

Und das liegt nicht zuletzt auch an den ersten Erfahrungen, die sie mit den Menschen in Empelde bereits gemacht hat. „Hier sind alle total freundlich“, sagt Sacksteder. Dabei sei im Stadtteil so viel im Wandel, und die Menschen müssten das bewältigen. „Wahnsinnig herzlich“ und motiviert seien die Empelder. Sehr oft habe sie schon den Satz gehört „Mit mir können Sie rechnen“. Eben fast wie bei den Menschen bei ihr zu Hause im Saarland.

Zur Eröffnung des Hauses Löwenberger Straße 22/24 erwartet die KSG Hannover mehrere Hundert Menschen im und am neuen Quartierstreff. Neben Grußworten geladener Gäste sind für Mittwoch, 13. November, zwischen 15 und 19 Uhr „kulinarische Genüsse, Livemusik, Showeinlagen und vieles mehr“ angekündigt. Es moderiert HAZ-Redakteur Jan Egge Sedelies.

