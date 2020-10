Benthe

Am Ufer des Wallteiches ist die Bentherin Ina Kallenbach um die Pflege vieler Pflanzen bemüht. Die Anwohnerin kümmert sich als Pflegepatin um eine größere Fläche zwischen den Straßen Am Wallteich und Thorgarten. Nach der letzten Fällung zur Lösung des Jahre andauernden „Benther Pappelproblems“ pflanzte sie auf eigene Kosten einen Ersatzbaum. Jetzt gelten ihre Bemühungen der „unteren Etage“ der Grünfläche. Gemeinsam mit neun Hortkindern setzte sie am Dienstag 200 Blumenzwiebeln in eine Rasenfläche.

Mit welchem Eifer die Mädchen und Jungen der „Villa Kunterbunt“ dabei waren, zeigt, dass die eigentliche Arbeit schon nach einer halben Stunde erledigt war. Jeder der Sechs- bis Zehnjährigen hatte vorher ein Bild mit einem Naturmotiv gemalt. Diese Werke wurden laminiert und an farbigen Latten angebracht. Damit konnten die kleine Mailin und ihre Freunde jeweils ihre eigenen „Beete“ markieren.

Hygienekonzept stoppt Kooperation mit dem Jugendbauwagen

Eigentlich hatte Kallenbach für dieses Projekt eine Kooperation mit dem Benther Jugendbauwagen vorgehabt. Wegen der geltenden Corona-Verordnungen hätte sie dafür aber eigens ein aufwändiges Hygienekonzept erstellen müssen. Die gemeinsame Aktion mit dem Benther Hort konnte dagegen unkomplizierter durchgeführt werden. Für die Kinder sei es eine spannende Ferienaktion, stellte Betreuerin Sabine Köhler-Lewandowski fest. In der unterrichtsfreien Zeit betreut sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen nur einen Bruchteil der eigentlich 32 Hortkinder. Kooperationen mit Organisationen und Sportvereinen sind dabei nicht selten.

Mit Eifer legen die Kinder jeweils ihr eigenes „Beet“ an. Quelle: Uwe Kranz

Kallenbach hofft, durch die Einbindung der Kinder ein nachhaltiges Interesse bei den Mädchen und Jungen zu wecken. Stolz präsentierten diese ihre eigenen Pflanzungen, die sie nun fortlaufend im Auge behalten wollen. Schließlich wollen alle sehen, was im Frühling aus den Zwiebeln sprießt und blüht.

Die Initiatorin verfolgt darüber hinaus noch einen weiteren Plan: Zur Vorbereitung habe sie am Abend zuvor mehrere Hundehaufen von der Fläche gesammelt. Am Morgen habe sie nicht unerwartet wieder frische Funde gemacht. Die Schilder der Kinder und die blühenden Blumen im Frühjahr sollen die Hundehalter zum Nach- und vielleicht Umdenken anregen, hofft sie. Damit hätten die Mädchen und Jungen der „Villa Kunterbunt“ im doppelten Sinne zur Verschönerung der Fläche am Benther Wallteich beigetragen.

Von Uwe Kranz