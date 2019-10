Empelde

Die Spannung und die Vorfreude steigen. Dabei hat das große Projekt längst schon den Startblock verlassen und auch bereits gehörig an Fahrt aufgenommen. Am 13. November soll um 15 Uhr mit einer großen Feier der neue Quartierstreff an der Löwenberger Straße in Empelde eröffnet werden.

Genau genommen können An...