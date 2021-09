Empelde

„Kleine Füße – sicherer Schulweg“: So heißt die Aktion, mit der das niedersächsische Verkehrsministerium wieder pünktlich zur Einschulung ein Rundumpaket für den Schulstart aller neuen Erstklässler schnürt. Es ist ein Appell und eine fürsorgliche Bitte. Vor allem aber sind es gut begründete Empfehlungen und Angebote für Eltern und Kinder.

„Für Gefahren sensibilisieren“

Am Donnerstag haben Vertreter des Ministeriums mit den Kooperationspartnern die Schwerpunkte der 22. Neuauflage in der Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde vorgestellt. Zwei zentrale Botschaften: Die Kinder sollen zu Fuß zur Schule gehen und Autofahrer sollen Rücksicht nehmen.

„Wir wollen alle Verkehrsteilnehmer zum Schulstart für die Gefahren sensibilisieren“, beschrieb Staatssekretär Berend Lindner aus dem Verkehrsministerium ein übergeordnetes Ziel. Gerade unmittelbar nach der Einschulung sei es erforderlich, dass ein Hauptaugenmerk bei den Erstklässlern liege. Für diese beginne mit ihrem Schulweg ein neuer Lebensabschnitt. „Sie sind zum ersten Mal alleine im Straßenverkehr unterwegs“, betonte Lindner.

Empelder Grundschule beteiligt sich an Projekt des Landes

Dass sich das Ministerium für die Präsentation ausgerechnet die Grundschule in Empelde ausgesucht hatte, war gut begründet: Immerhin gab es bis vor eineinhalb Jahren vor der Theodor-Heuss-Schule besonders große Probleme mit sogenannten Elterntaxis. Seitdem im Oktober 2020 vor der Schule eine Einbahnstraße eingerichtet worden ist, bleibt das Verkehrschaos unmittelbar vor und nach dem Unterricht aus.

Wegen der jahrelangen Probleme habe sich die Schule aber bereits vor gut zwei Jahren für ein Verkehrssicherheitsprojekt des Landes angemeldet, berichtete Schulleiterin Verena Kebsch-Jandel. Susanne Osing von der Landesverkehrswacht ergänzte: Die Schule habe bei der Erprobung und Weiterentwicklung des Spiels „Die supergeheime Bannzone“ geholfen.

Berend Lindner überreicht Verena Kebsch-Jandel eins von insgesamt 1900 Spielen. Quelle: Ingo Rodriguez

Dieses Karten- und Rollenspiel ist ein Teil der gesamten Einschulungsaktion des Landes. Staatssekretär Lindner überreichte der Schulleiterin Kebsch-Jandel ein Exemplar. In den nächsten Tagen sollen alle rund 1900 Grund- und Förderschulen ein Spiel bekommen. Ziel sei es, die Kinder zu motivieren, ihren Schulweg ganz oder wenigstens teilweise zu Fuß zurückzulegen, sagte der Staatssekretär.

Zentrales Element des Spiels ist ein fiktiver Bannkreis in einem Radius von rund 300 Metern um die Schule. Farbzeichen auf dem Boden markieren die Eingänge. Autos dürfen dort nicht fahren, sonst sinkt das Energielevel der Spielfiguren. „Nur, wenn die Kinder zu Fuß kommen, mit dem Fahrrad, dem Roller oder Bus und Bahn kann das Energielevel wieder steigen“, erläuterte Lindner das Spielprinzip mit Hol- und Bringzonen für Eltern.

Staatssekretär spricht sich energisch gegen Elterntaxis aus

Lindner gab diesbezüglich auch den Eltern einen wichtigen Rat: „Zur Schule möglichst zu Fuß“, sagte der Staatssekretär und nannte damit auch das Motto der neuen Aktion. Lindner sprach sich energisch gegen Elterntaxis aus. Der Schulweg sei die beste Möglichkeit für Kinder, mehr in Bewegung zu kommen. Vor allem angesichts der vergangenen Corona-Beschränkungen und etlicher ausgefallener Freizeitaktivitäten sei es nun dringend erforderlich, den Nachwuchs wieder auch körperlich in Schwung zu bringen.

Zur Galerie Pünktlich zu den Einschulungen hat das niedersächsische Verkehrsministerium in der Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde die Aktion „Kleine Füße – sicherer Schulweg“ vorgestellt.

Zu den Kooperationspartnern des Ministeriums zählen bei der Aktion auch das Innen- und Kultusministerium, der Landeselternrat, der ADAC, die Landesverkehrswacht sowie Gemeindeunfallverbände. Zum Gesamtpaket gehören auch die sogenannten gelben Füße, die von der Polizei rund um die Grundschulen als sichere Routen für Erstklässler markiert werden. Ein weiterer Baustein: Zum zweiten Mal wird im Rahmen der Schulanfangsaktion der Wettbewerb „AutoFREIE-Schule“ angeboten. Schüler können bis zu den Herbstferien online autofreie Schulwegtage sammeln und Preise gewinnen.

Experte ermuntert Eltern, ihre Kinder zu begleiten

Jungen und Mädchen aus einer zweiten Klasse hatten die hochrangigen Besucher am Donnerstag mit einer Gesangsdarbietung begrüßt und anschließend auch ein Bewegungsspiel vorgeführt. Der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Thomas Buck vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ermunterte Eltern in einem Kurzvortrag, ihre Kinder zu Fuß zur Schule zu begleiten. Gemeinsam den Weg zu finden, in Bewegung zu sein und Gefahren richtig einzuschätzen, sei eine wichtige Aufgabe. Damit könne auch ein besorgniserregender Trend gestoppt werden: Die Anzahl übergewichtiger Kindern sowie der Anteil von Kindern mit Angststörungen und Diabetes habe deutlich zugenommen, berichtete der Experte.

Von Ingo Rodriguez