770.000 Euro für Kanalsanierung in Benthe und Empelde

Benthe/Empelde

Die Stadt Ronnenberg beginnt am Montag, 25. Mai, an zwei Standorten mit umfangreichen Erneuerungs- und Reparaturarbeiten an der Regenwasserkanalisation. Betroffen sind die Stadtteile Benthe und Empelde. Insgesamt investiert die Stadt für die Arbeiten rund 770.000 Euro. Das Ende der Maßnahme ist für Mitte Dezember 2020 geplant.

Gleich zwei Baufelder, in denen die Regenwasserkanäle erneuert werden, hat die Verwaltung in Benthe definiert. Im Baufeld „Im Bergwinkel“ werden Regenwasserkanäle auf einer Länge von rund 120 Metern erneuert. Im Baufeld „Salinenstraße/Waldstraße“ werden auf etwa 400 Metern neue Polypropylen-Rohre verlegt. In der Straße Am Steinweg gegenüber dem Haus Nummer 6 ist vorgesehen, ein neues Schachtbauwerk auf die Verbindung zwischen zwei Kanälen einzubauen. Je nach Baufortschritt wird die Salinenstraße abschnittsweise voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitungsempfehlung wird ausgeschildert.

Arbeiten in Empelde im Gehwegbereich

An der Empelder Hansastraße muss vor den Häusern 25 bis 31 der Regenwasserkanal auf einer Länge von rund 76 Metern erneuert werden. Die Baustelle befindet sich hier im Gehwegbereich. Deshalb kann hier der Straßenverkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Die ausführende Firma Schweerbau aus Stadthagen beginnt mit zwei Kolonnen am Montag gleichzeitig in beiden Ortsteilen mit den Arbeiten. Die Oberfläche der Gehwege wird anschließend in rotem Rechteckbetonstein gepflastert. Defekte Hausanschlüsse an die Hauptkanalisation werden im Rahmen der Arbeiten am Hauptkanal ebenso saniert wie festgestellte Fehlanschlüsse beseitigt. Die Maßnahme ist Bestandteil des 2019 vom Rat der Stadt beschlossenen Kanalsanierungsprogramms.

Zufahrt eingeschränkt, aber möglich

Es handelt sich bei den Arbeiten ausschließlich um offene Bauweise. Die Verwaltung weist darauf hin, dass zeitweise mit Behinderungen im Straßenverkehr sowie mit Geräusch- und Staubemissionen zu rechnen ist. Die Zufahrt zu Grundstücken und Garagen werde, wenn auch stark eingeschränkt, möglich sein. Die Anlieger werden gebeten, außerhalb der Baustelle zu parken.

