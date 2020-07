Empelde

Die Marie Curie Schule hat am Freitag in einer feierlichen Zeremonie in der Empelder Großsporthalle einen besonderen Jahrgang von Abiturienten verabschiedet. Wegen der Umstellung von G8 auf G9 legte diesmal kein kompletter gymnasialer Jahrgang das Abitur ab. Von 30 Absolventen der KGS erhielten 27 Mädchen und Jungen ein Abiturzeugnis, drei verlassen die Gesamtschule mit der Fachhochschulreife.

Zu den Absolventen gehören: Julia Bailey, Niklas Bast, Nilay Benli, Robin Ralf Ronald Bernsee, Jérôme Lucian Biernoth, Finn Diederich, Leon Dismer, Kim Forschner, Lucas Fuchs, Jannik Fuhr, Robin Gercke, Laura Glahn, Philipp Grafenhorst, Philipp Hensel, Florian Höfer, Roxana Hubl, Leah Charlotte Huke, Leona Kirchner, Tobias Sebastian Kreismer, Svenja Lensch, Imke Martin, Jacob Mollat, Johann Nagel, Tim Peterat, Amadine Riechers, Saman Shamo, Johanna Wegner, Nguyen Thuy Hien Winkelhagen, Malte Wollenweber. Ein Mitglied des Abiturjahrgangs wollte nicht genannt werden.

Von Uwe Kranz