250 Zuhörer beim Winterzauber-Konzert in Weetzen

Weetzen

Mit einem schwungvollen Weihnachtskonzert hat die Musikvereinigung Weetzen am Freitagabend rund 250 Zuhörer in der voll besetzten Versöhnungskirche auf die bevorstehenden Feiertage eingestimmt. Bereits seit mehr als 20 Jahren läutet das Ensemble mit seinen Konzerten unter dem Titel Winterzauber die Schlussphase der Adventszeit ein.

Insgesamt 21 Titel standen auf dem abwechslungsreichen Programm. Geboten wurde außer Weihnachtsliedern ein bunter Mix aus Gospel, Klassik und bekannten Filmmusiktiteln.

Viel Applaus für drei Sängerinnen

Viel Applaus erhielten schon gleich zu Beginn die Sängerinnen Nicole Kasperek, Corinna Fiedler und Kim Bäte. Mit dem Lied „More Than Words“ gelang ihnen ein stimmungsvoller Einstieg in das traditionelle Konzert, das immer am Freitag vor dem vierten Adventsonntag seinen Platz gefunden hat. Danach ermunterte der musikalische Leiter René Geller die Besucher immer wieder zum Mitsingen der bekannten Weihnachtslieder. Wer nicht textsicher war, konnte auch einfach mitklatschen oder summen.

Der musikalische Leiter René Geller bringt mit den Musikern weihnachtliche Stimmung in die Versöhnungskirche. Quelle: Heidi Rabenhorst

Und beim letzten Lied war wohl jeder der Besucher von der weihnachtlichen Stimmung erfasst. Mit „Stille Nacht“ schlossen die Musiker das zweistündige Konzert ab. Kurzweilig führte Klaus Bulenz unter anderem mit Gedichten durch das Programm.

Das besondere am Winterzauber ist gemeinhin, dass beide Bands der Musikvereinigung Weetzen gemeinsam zu hören sind. Nicht nur die Music Unlimited Big Band, sondern auch die Blue Moon Band begeisterte dabei das Publikum in der Versöhnungskirche. Besonderen Glanz erhielt der Abend auch in diesem Jahr durch die bezaubernden Stimmen von Kim Bäte, Corinna Fiedler und Nicole Kasperek. Und auch in diesem Jahr ließen die Zuhörer die Musiker nicht ohne Zugabe gehen. Mit „All I Want for Christmas“ verabschiedeten sich die Musiker bei ihrem treuen Publikum.

„Heißeste Partynacht des Jahres“ in Planung

Für März 2010 plant die Music Unlimited Big Band die „heißeste Partynacht des Jahres“. Angetrieben von diversen Erfolgen und großartigen Auftritten wagt sich die Band erstmalig auf eine große hannoversche Bühne. Die Show, zu der die Musiker einladen, heißt: „Relight Your Fire Vol. 3 – Motown – Soul – Disco“.

Die rund 25 Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, bieten dabei am Sonnabend, 14. März, um 20 Uhr im Pavillon Hannover ein Repertoire aus Pop, Top-Ten-Hits, Schlagern, Jazz, Soul, Swing, Gassenhauern und vielem mehr an. Die musikalische Leitung hat erneut René Geller.

Nach einer kurzen Verschnaufpause über Weihnachten und Silvester beginnt für die Musiker deshalb bereits im Januar das Üben für die bevorstehenden Auftritte. Am 10. Januar trifft sich die Musikvereinigung von 17 bis 20 Uhr, die Music Unlimited Big Band probt am 11. Januar. Die Uhrzeiten steht noch nicht fest.

Von Heidi Rabenhorst