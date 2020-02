Empelde

Seinen Frust über eine Gewalttat hat ein 17-jähriger Empelder am Freitag an einem Lastwagen ausgelassen. Gegen 17.35 Uhr schlug er mit der Faust gegen den Außenspiegel eines an der Straße Auf dem Hagen abgestellten Fahrzeugs. Bei dem Schlag verletzte sich der Jugendliche allerdings selbst durch Glassplitter an der Hand.

Gemeinsam mit einem Zeugen wartete er bis zum Eintreffen der Polizei am Tatort. Über sein Motiv sagte der 17-Jährige aus, dass er wütend gewesen sei, weil er kurz zuvor von zwei unbekannten Personen verprügelt worden sei. Die beiden Täter sollen auch ebenfalls 17 Jahre alt sein und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben.

Am Lkw entstand ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Empelder sowie wegen Körperverletzung gegen die noch unbekannten Beschuldigten ein. Mögliche Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeistation Empelde unter Telefon (05 11) 1 23 20 90 oder der Polizei Ronnenberg unter (0 51 09) 51 70 zu melden.

Von Uwe Kranz