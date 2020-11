Linderte

Das Blühwiesenprojekt Calenberg blüht soll nach einer erfolgreichen Premiere auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Das hat der Initiator Helge Hische aus Linderte jetzt angekündigt. Der Junglandwirt zog eine positive Bilanz: Insgesamt 160 Paten aus dem Calenberger Land und Hannover hätten sich an seinem Projekt beteiligt. Sie ermöglichten mit unterschiedlich hohen Geldbeträgen die Finanzierung seiner Aktion.

Hische hatte im Mai auf einer insgesamt 1,8 Hektar großen landwirtschaftlichen Fläche seines Vaters Hans-Heinrich Hische eine Blumenmischung ausgesät – vor allem, um die Artenvielfalt zu fördern und Rückzugsorte für Tiere zu schaffen. Die Unterstützer – darunter 15 Einwohner aus Linderte, aber auch zahlreiche Unterstützer aus dem benachbarten Hannover – garantierten mit ihren Patenschaften für verschieden große Flächen die Wirtschaftlichkeit des Projekts. „Viele wollen bei einer Neuauflage wieder mitmachen“, sagte Hische.

Blumen durften nicht gepflückt werden

Der 24-jährige Student der Agrarwissenschaften brachte auf einem 1,4 Hektar großen Feld zwischen Linderte und Lüdersen sowie auf einem etwa 350 Meter langen Ackerstreifen am Ortseingang Richtung Vörie Samen von etwa 40 Blumenarten in die Erde, darunter Sonnenblumen, Malven, Klatschmohn und Ringelblumen. Weil diese Pflanzen von Mai bis Herbst zu unterschiedlichen Zeiten geblüht hätten, habe es dort immer eine Nahrungsquelle für Insekten gegeben, sagte Hische. Die Blumen durften deshalb auch nicht gepflückt werden.

Auch auf einem Feld Richtung Lüdersen hat Hische eine kleine Blühfläche stehen gelassen. Quelle: Ingo Rodriguez

Patensuche für Neuauflage beginnt Mitte Dezember

Inzwischen hat der Junglandwirt die Blühwiesen abgemäht und in die Felder eingearbeitet. Dort soll nach seinen Angaben jetzt Weizen wachsen. Nur einen Teil des Blühstreifens habe er stehenlassen. „Ich will testen, welche Blumen im Winter überleben“, sagte er. Derzeit seien unter anderem noch Kalifornischer Mohn und Kosmeen zu sehen. Ab Mitte Dezember will Hische für eine Neuauflage auf Patensuche gehen. Er plane eine Beteiligung von weiteren Junglandwirten sowie die Aussaat von mehrjährigen Blühsorten, sagte der 24-Jährige.

Hische informiert in Newsletter über Blühstand

Für eine Fortsetzung seiner Bemühungen um die Artenvielfalt stimmt ihn der Erfolg seiner Premiere zuversichtlich. Um das Geld für die kostspielige Aussaat wieder hereinzubekommen, hatte Hische den Paten 1,50 Euro pro Quadratmeter berechnetet. „Die meisten Förderer haben sich für eine Mindestfläche von 50 Quadratmetern entschieden und 75 Euro für den Blühzeitraum bezahlt“, sagte Hische. Darunter seien Gemeinschaftsbeteiligungen von Studenten gewesen, aber auch ein 90-jähriger Mann aus Hannover. „Mit ihm habe ich anfangs über Briefe kommuniziert“, erzählte Hische. Später habe er alle Paten in einem digitalen Newsletter über aktuellen Blühstande informiert – den Senior telefonisch.

Restbetrag von 450 Euro wird gespendet

Jetzt will sich Hische bei allen mit dem selbst gemachten Honig eines Imkers aus Ihme-Roloven bedanken. Für die Anlage einer Blühfläche gebe es zwar Fördergeld von der Europäischen Union und vom Land Niedersachsen. Auf Paten sei er dennoch angewiesen gewesen. Einen Restbetrag von rund 450 Euro will er nun dem Verein Herzcaspar spenden, einer Initiative zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit langen Krankheitsverläufen.

Mit seiner Blühpatenaktion wollte Hische auch über die Arbeit von Landwirten aufklären und deren Konflikte mit dem Naturschutz erläutern. Viele Paten seien auch zu den Blühwiesen gekommen, um sich darüber zu informieren.

Von Ingo Rodriguez