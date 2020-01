Empelde

Am Montagvormittag ist ein Einbruch in die Jugendwerkstatt Roter Faden an der Nenndorfer Straße in Empelde aufgefallen. Die Tat muss sich nach Erkenntnissen der Polizei am vorangegangenen Wochenende, nach Freitag, 15.30 Uhr zugetragen haben. Der oder die Täter haben die Zugangstür der Werkstatt gewaltsam geöffnet und gelangten auf dieses Weise in die das Gebäude. Im weiteren Verlauf brachen die Einbrecher zwei weitere Zwischentüren auf. Unter anderem wurde eine Geldkassette entwendet. Angaben zur Schadenshöhe und den Wert des Diebesgutes liegen der Polizei noch nicht vor.

Zeugen können sich unter Telefon (05109) 5170 bei der Polizei melden.

Lesen Sie auch:

Von Uwe Kranz