Linderte

Drei Tage lang haben Schülerinnen und Schüler frühmorgens vergeblich auf den Schulbus gewartet: In Linderte hat der zeitweise Ausfall der Buslinie 510 Eltern in dieser Woche vor große Probleme gestellt. Erst am Donnerstag stand der Bus wieder rechtzeitig um 6.59 Uhr an der Haltestelle. Die Firma Regiobus entschuldige sich für eine ganze Reihe von ausgefallenen Fahrten, erklärt ihr Sprecher Tolga Otkun. Die Ursache liege unter anderem bei kurzfristigen Krankmeldungen in der Belegschaft eines Subunternehmers.

„Seit drei Tagen kommen alle Schüler dieser Linie nicht rechtzeitig zur Schule, beziehungsweise die Eltern haben das Problem an der Backe“, beklagt sich Vater Ole Gosslar. Letztlich hätten die Kunden auch einen Anspruch darauf, befördert zu werden, so der Regiobussprecher. Allerdings seien dem Unternehmen in der Sache ein Stück weit die Hände gebunden. Aufgrund der Krankmeldungen eines Subunternehmers komme es derzeit im Bereich der Betriebshöfe Eldagsen und Wunstorf zu einer ganzen Reihe von Fahrtausfällen.

Subunternehmer stellen auch die Fahrzeuge

Verschärfend komme für Regiobus hinzu, dass der Subunternehmer nicht nur die Fahrer, sondern auch die Fahrzeuge stelle. Es reiche also nicht einmal aus, einen anderen Fahrer in einen auf dem Betriebshof stehenden Bus zu setzen, erklärt Otkun. Für die Schülerinnen und Schüler in Linderte war das Problem am Donnerstagmorgen zunächst beendet, allerdings ohne Garantie, dass es nicht schon bald wieder auftreten könnte. Letztlich kämen die Abmeldungen des Subunternehmers oftmals so kurzfristig, dass Regiobus nicht mehr reagieren könne, sagt Unternehmenssprecher Otkun. Allerdings spiele auch ein erhöhter Krankenstand im eigenen Unternehmen eine Rolle.

Mehrere Abteilungen des Unternehmens haben sich am Donnerstagmittag mit dem Problem beschäftigt. Das Ergebnis: Regiobus will, bis sich die Lage entspannt hat, den Fokus mehr auf den Schülertransport legen. Das bedeute, dass eigene Kräfte in diesen Bereich verschoben werden könnten. Die Kapazitäten könnten aus eng getakteten Linien abgezogen werden. Zudem solle der Subunternehmer in die Pflicht genommen werden, bei Ausfällen zunächst den Schülertransport zu sichern. Das Bewusstsein für die Probleme der Eltern sei vorhanden, betont Otkun.

Allerdings will Regiobus auch mögliche Ausfälle in Zukunft besser kommunizieren. Dazu soll die Elektronische Fahrplanauskunft (EFA) helfen. Ziel sei es, Störungen im Fahrplan automatisiert an die Kunden weiterzugeben. Das könnte in der kommenden Woche umgesetzt werden, hofft Otkun. „Das heißt aber auch, dass sich die Kunden vor Fahrtantritt im Internet informieren müssten“, so der Sprecher.

Von Uwe Kranz