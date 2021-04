Ronnenberg

Die Planungen für die Ansiedlung eines neuen Betriebshofes der Firma Regiobus in Weetzen hat die nächste politische Hürde genommen. Der Fachausschuss für Stadtplanung der Stadt Ronnenberg hat sich einstimmig für den Neubau auf der rund 9 Hektar großen Fläche zwischen Bahnhof und Bundesstraße 217 ausgesprochen. Am 5. Mai soll der Rat der Stadt abschließend dem Millionenprojekt zustimmen.

Während der Beratung im Ausschuss hatte Hermann-Josef Mersch (CDU) darauf hingewiesen, dass sich seine Gruppe für den alternativen Standort an der Biogasanlage in Ronnenberg eingesetzt habe. Bei der Abstimmung im Rat sei es deshalb auch möglich, dass nicht alle Mitglieder für die aktuellen Planungen stimmen werden. „Ein zweites Gehrden wird es aber nicht geben“, versprach er. In der Nachbarstadt hatte sich der Rat, trotz fortgeschrittener Planung, gegen den Betriebshof ausgesprochen.

Bevölkerung soll bei Detailplanung beteiligt werden

In Ronnenberg hatten Regiobus und die Region Hannover mithilfe einer detaillierten Bewertungsmatrix die beiden möglichen Standorte verglichen und waren zum eindeutigen Ergebnis gekommen, dass Weetzen die bessere Wahl sei. Fabian Hüper (SPD) bedankte sich für das transparente Vorgehen von Regiobus. Man habe sich immer mitgenommen gefüllt.

Conrad Vinken, Fachbereichsleiter bei der Region Hannover, versprach, dass das auch weiterhin der Fall sein werde. „Wir wollen Ihnen gerne einen topmodernen Betriebshof bauen“, sagte er. Mit dem politischen Beschluss gehe es aber erst richtig los. Bislang sei lediglich klar, dass die Betriebsteile auf der geplanten Fläche genügend Raum finden. Wenn es an die Detailplanung ehe würden die Ronnenberger Gremien und die Bevölkerung immer wieder beteiligt, kündigte er an.

Entscheidung über Umzug der Straßenmeisterei im Sommer

Gute Nachrichten hatte Vinken auch in Bezug auf die Prüfung eines Umzugs der Straßenmeisterei der Region Hannover von der Empelder Straße in Ronnenberg auf die Regiobusfläche nach Weetzen. Erste Betrachtungen wiesen darauf hin, das dies umgesetzt werden könnte. Die endgültige Entscheidung stellte für den kommenden Sommer in Aussicht. Mit der Zusammenführung der beiden Einrichtungen sollen Synergieeffekte erzielt werden, hofft man bei der Region.

In Ronnenberg setzt man indes darauf, dass eine Nachnutzung der aktuellen Straßenmeisterei zu einer Aufwertung des geplanten Gewerbegebietes Ronnenberg Nordost führen kann. Für Weetzen wünschen sich viele Politiker ebenfalls noch ein Gewerbegebiet – mit dem Zugpferd Regiobus in unmittelbarer Nachbarschaft.

Von Uwe Kranz