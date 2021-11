Empelde

Mit einem erneuten Dank an alle Bürger, die in in sein Amt gewählt haben, hat Ronnenbergs Bürgermeister Marlo Kratzke (SPD) auf seine Vereidigung während der konstituierenden Sitzung des Stadtrates reagiert. „Ich könnte mir keine schönere Aufgabe vorstellen“, sagte er. Zuvor hatte ihn Helga Hülsemann als Altersvorsitzende des Rates in seiner neuen Aufgabe verpflichtet.

Vor Beginn der ersten Sitzung des neuen Rates war in der Großsporthalle an der Marie-Curie-Schule ein gutes Maß an Nervosität zu spüren – und das nicht nur bei Kratzke, ehe er das erste Mal vor dem Stadtparlament sprechen durfte, sondern auch bei 14 neuen Männern und Frauen, die zuvor noch nie im Plenum gesessen hatten. Dabei genehmigte sich Hülsemann zum Auftakt ihrer kurzen Amtszeit eine Spitze in Richtung der rein mit Männern besetzten Fraktionen von CDU, FDP und AfD: „Ich freue mich, dass zumindest auf meiner linken Seite auch Frauen sitzen“, sagte sie.

Alterspräsidentin Helga Hülsemann vereidigt den neuen Bürgermeister Marlo Kratzke im Amt. Quelle: Uwe Kranz

Kratzke richtete einen Appell der Zusammenarbeit an seine künftigen Ratskollegen: „Ich bin auf Sie angewiesen“, sagte er. Nur gemeinsam könne man die Herausforderungen meistern und entsprechende Erfolge feiern. Als er seinerseits die anderen gewählten Bürgervertreter für ihre Arbeit im Rat verpflichtete, verwies er darauf, dass die politische Arbeit im Rat auch eine emotionale Komponente hat: „Sie tragen maßgeblich dazu bei, das Lebensgefühl zu entwickeln, das wir Heimat nennen“, sagt er. Die einzelnen Abgeordneten begrüßte er mit einem Buch und einem Ronnenberg-Pinn.

Ein Eilantrag der FDP wird kontrovers diskutiert

Die meisten der folgenden Personalentscheidungen wurden dann einstimmig getroffen. Karin Reinelt (SPD) als Ratsvorsitzende wurde genauso im Amt bestätigt wie die ehrenamtlichen Vertreter des Bürgermeisters mit Rüdiger Wilke (SPD), Carsten Mauritz (CDU) und Uwe Buntrock (Grüne).

Kontrovers diskutiert wurde lediglich ein Eilantrag der FDP, zur Verteilung der Sitze in den Fachausschüssen das Hare-Niemeyer-Verfahren beizubehalten. Um dieses Ziel zu erreichen, hätte der Rat einstimmig dafür sein müssen. Mit dem neuen Verfahren nach d’Hont würden die Ausschüsse zu „Ausschlüssen“ für die kleinen Fraktionen FDP und AfD, die kein Stimmrecht mehr haben, erklärte Antragssteller Dieter Herbst. Unterstützung erhielt er auch von den Grünen und dem Linken Thorsten Kuhn. Fabian Hüper (SPD) entgegnete, das neue Verfahren sei einerseits seit Jahrzehnten anerkannt und die Beschlüsse würden ohnehin im Rat gefasst. Dort seinen auch die kleinen Fraktionen stimmberechtigt. Da SPD und CDU gegen den Antrag stimmten, wurde dieser abgelehnt.

Alle drei Fachausschüsse werden neu besetzt

Keine Veränderung beschloss der Rat auch bezüglich der thematischen Zusammensetzung der Fachausschüsse, deren Anzahl mit drei beibehalten wird. Die Zusammensetzung wurde wie folgt bestimmt:

Ausschuss für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft: Kay Juskowiak, Karin Reinelt, Adem Öktem (Vorsitzender), Hugo Waschkeit (alle SPD), Thorsten Kuhn (Linke), Henning Bitter, Michael Sennholz, Denis Strickrodt (alle CDU), Uwe Buntrock und Jens Williges (beide Grüne), beratend: Dieter Herbst (FDP) und Marko Nickel (AfD).

Ausschuss für Bildung, Jugend, Sport, Soziales, Senioren, Gleichstellung und Integration: Nina Boidol, Helga Hülsemann, Rüdiger Wilke (Vorsitzender), Ansgar Bantelmann, Elke Lepel (alle SPD), Fynn Nuglisch, Jörg Garbe, Denis Strickrodt und Heinz Waldraff (alle CDU), Dorothea Pein und Annette Friedrich (beide Grüne), beratend: Sascha Goetz (FDP) und Marko Nickel (AfD).

Ausschuss für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz: Thomas Bensch, Maren Kolthof, Andrea Thöle, Nina Boidol, Fabian Hüper (alle SPD), Carsten Mauritz (Vorsitzender), Volker Zahn, Michael Sennholz, Heinz Waldraff (alle CDU), Britta Kreutzer und Andreas Beichler (beide Grüne), beratend: Sascha Goetz (FDP) und Jürgen Lorenz (AfD).

Im wichtigen Verwaltungsausschuss sitzen Rüdiger Wilke, Fabian Hüper, Karin Reinelt, Elke Lepel (alle SPD), Gerald Müller, Carsten Mauritz, Jörg Garbe (alle CDU) und Uwe Buntrock (Grüne).

Letzte Fraktionsspitzen bestimmt Kurz vor der ersten Sitzung des Rates haben die CDU und die AfD die Spitzen ihrer Fraktionen benannt. Die zweitgrößte Fraktion im Rat führt demnach der CDU-Politiker Gerald Müller an. „Die Entscheidung ist erst am Montag gefallen“, begründet er die Bekanntgabe auf den letzten Drücker. Seine Stellvertreter sind Volker Zahn und der Stadtverbandsvorsitzende Jörg Garbe. Wenige Tage zuvor hatte sich auch die Fraktion der AfD Ronnenberg erstmals getroffen. Dabei wurde Marko Nickel zum Vorsitzenden und Jürgen Lorenz zu dessen Stellvertreter gewählt. „Durch das Gemisch aus neu und alt sehen wir der Ratsarbeit mit vollem Elan entgegen“, erklärt Nickel in einer Mitteilung. Während Lorenz bereits in der vergangenen Wahlperiode dem Rat angehört hatte, sitzt Nickel, der auch für das Amt des Bürgermeisters kandidiert hatte, erstmals im Stadtparlament. uwk

Nachdem noch eine Vielzahl weiterer Vertreterposten in Beiräten, Aufsichtsräten und anderen Gremien besetzt waren, lud der Bürgermeister Kratzke alle anwesenden noch zu einem Imbiss ein, der in einem weiteren Teil der Sporthalle angerichtet worden war. Dabei gab es für die neuen und die bleibenden Ratsmitglieder die Möglichkeit, sich gegenseitig besser kennen zu lernen.

Von Uwe Kranz