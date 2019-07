Ronnenberg

Am Ziel war Ingo Beißner nur noch Haut und Knochen – und zufrieden mit der eigenen Leistung. In acht Tagen ist der Ronnenberger mit dem Fahrrad von Ronnenberg zum Nordkapp gefahren, der nördlichen Grenze Europas. Auf seiner Reise suchte Beißner nicht das skandinavische Idyll. Die Grenzerfahrung ist sein Treibstoff und für den 43-jährigen Luftfrachtspediteur eine willkommene Abwechslung vom Büroalltag.

Es gibt doch so schöne Radwege rund um Hannover, wieso also 3000 Kilometer nach Norwegen radeln?

Wenn du von Ronnenberg nach Gehrden fährst, musst du auf dem Weg Angst haben, dass dein Rad zusammenbricht. In Skandinavien sind alle Radwege hingegen super ausgebaut. Außerdem ist der Eintritt zum Nordkapp für Radfahrer umsonst. (lacht)

Auf deiner Reise warst du als sogenannter Speedbikepacker unterwegs. Was ist das?

Der normale Tourenfahrer hat vorne und hinten schweres Gepäck an Bord. Speedbikepacker haben nur das Allernötigste dabei. Bei mir waren es 17 Kilogramm, das Rad eingerechnet.

Da bleibt wohl kaum Platz für Abendgarderobe und Souvenirs?

Ich hatte drei kleine Taschen, an der Sattelstange, am Oberrohr und am Lenker. Darin waren neben dem Zeltzeug ein Regenschutz, Nahrung und Medikamente.

Was braucht man denn auf so einer Mammut-Strecke? Blasenpflaster?

Ganz wichtig ist die Creme für den Hintern (lacht).

Deine Reisegeschwindigkeit betrug durchschnittlich 21 km/h. Was kriegt man da eigentlich mit von Landschaft und Leuten?

Meine Philosophie ist es, schnell genug zu fahren, um voranzukommen und langsam genug, um die Umwelt wahrzunehmen. Aber wenn ich 300 Kilometer am Tag fahre, dann bin ich irgendwann in einem Flow.

Aber irgendwelche Leute hast du sicher getroffen?

In Finnland wollte ich ein Foto mit dem Weihnachtsmann, in dessen Dorf, machen. Aber der wollte 40 Euro dafür (lacht). In Lappland traf ich einen alten Lappen, der saß in einem Stuhl am Wegrand. Er hat mir ein Rentierfell verkauft, dass ich dann mitgeschleppt habe.

Du bist Mitglied der Radsportgruppe „Stramme Kette“ des SV Gehrden und fährst manchmal nach der Arbeit 100 Kilometer-Umweg nach Hause. Strengt dich so eine Tagesetappe trotzdem an?

Anstrengend wird es erst, wenn du schnell fährst. Wenn ich aber in der mittleren Herzfrequenz bleibe, dann stellt sich eher ein Wohlfühleffekt ein. Ich bin aber schon extrem unterwegs.

Dein Ziel war also nicht die norwegische Grenze, sondern eine persönliche?

Mein Anreiz ist, an die kontrollierte Grenze zu gehen. Ich will an das Limit, ohne es zu überschreiten. Am Ziel will ich aufrecht stehen können.

Und konntest du am Nordkapp noch aufrecht stehen?

Die letzten 225 Kilometer waren die Hölle. Es war fast 0 Grad und so windig, dass ich vom Rad geweht bin. Aus der malerischen Wald-Landschaft mit Rentier und Seen wurde zeitweise eine apokalyptisch anmutende Geröllwelt. Es gab grob in den Berg gehauene Tunnel, die wie Bergwerkstollen wirkten und in denen das Wasser der Eisschmelze von der Decke tropfte. Die letzten 15 Kilometer gab es mehrere 30 bis 40-prozentige Steigungen. Am Ende war es kalt und neblig. Ich war nur noch Haut und Knochen.

Nun folgt vermutlich der krönende Moment, das Hochgefühl. Allein am Ende der Welt?

Als ich ankam, waren da Busladungen von Leuten. Einige haben applaudiert, als ich mein Foto an der berühmten Weltkugel machen wollte. Aber fünf Minute für mich, diesen Moment hatte ich nicht. Da war der Bär los.

Du hast eine Frau und zwei Kinder. Wie ist das eigentlich, mit dir einen Sonntags-Fahrrad-Ausflug zu machen?

(lacht) Auch wenn man das nicht von mir denkt. Ich fahre sehr gerne mit meiner Frau mit dem Rad zur Eisdiele. Und im nächsten Jahr will ich von Ronnenberg nach Gibraltar.

Ein Radwegenetz durch Europa Für Europareisen mit dem Fahrrad gibt es das europäische Radrouten-Netz Eurovelo. Es besteht derzeit aus 16 Strecken: zehn Nord-Süd-Wegen, vier West-Ost-Wegen und zwei Rundwegen. Bis 2020 soll es auf 70 000 Kilometer Strecke ausgewiesen sein. Auch Ingo Beißner hat sich mit seinem Navigationsgerät über weite Etappen entlang dieser Routen bewegt. Besonders in Skandinavien sind sie seiner Erfahrung nach sehr gut sichtbar und ausgeschildert. Es handelt sich dabei allerdings nicht um Radwege im eigentlichen Sinn. Die Routen führen vielmehr entlang autobefahrener Landstraßen. Wer dem Verkehr ungern nahe kommt, muss sich eigene Wege suchen. Weitere Informationen unter de.eurovelo.com.

Von Mario Moers