Mit Open-Air-Tour und Onlinekurse: Das Familienzentrum beschreitet neue Wege

Das Familienzentrum in Empelde beschreitet in der Corona-Krise ganz neue Wege. Zwar trotzt auch die Bildungseinrichtung der Johanneskirchengemeinde – ähnlich wie viele Schulen – mit Onlinekursen und Telefonberatungen der weiter angeordneten Schließung. Doch das Zentrum will auch analog weiterhin möglichst viele Haushalte erreichen, etwa mit dem Eltern-Kind-Café: „Wir gehen auf Tour und besuchen unsere Familien mit einem Bollerwagen und jeder Menge Überraschungen am Gartenzaun oder auf ihren Straßen“, sagt Koordinatorin Christiane Zimmermann.

Sinn der Hausbesuche – natürlich unter Einhaltung des Mindestabstands – sei es, mit den Familien in Verbindung zu bleiben, sagt Zimmermann. Aus vielen Gesprächen und Telefonaten sei deutlich geworden, dass persönlicher Kontakt zu den Mitarbeitern gewünscht ist. „Wir vermissen unsere Familien auch“, sagt die Koordinatorin.

Im Fenster des geschlossenen Familienzentrums hängen Grußbotschaften und Hinweisschilder. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Tour geht über vier Tage

Deshalb werde das Familienzentrum an vier Tagen im Mai mit Kaffee und Kuchen sowie mit einer großen Musikbox und Bastelmaterial durch Empelde ziehen. Die Open-Air-Tournee beginnt am Freitag und Sonnabend, 15. und 16. Mai. Anschließend wollen Zimmermann und Kursleiterin Dorota Wellner noch einmal am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Mai, mit dem mobilen Familienzentrum auf Tour gehen.

Die Beliebtheit der Angebote und die große Bedeutung der Begegnungen für die Familien bei den Treffen im Familienzentrum an der Hallerstraße untermauert Zimmermann mit Zahlen: „Allein am Dienstagnachmittag sind regelmäßig bis zu 60 Familien bei uns. Sie nehmen am Leseclub, den Tanzkursen und dem Eltern-Kind-Café teil“, sagt die Koordinatorin. Zweimal pro Woche sind laut Zimmermann etwa 30 bis 40 Menschen beim Mittagstisch zu Gast.

Zu den Besuchern zählen viele Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern. Mit ihnen habe sie gleich nach der Schließung am 16. März über Whatsapp-Gruppen Kontakt aufgenommen und sie über neue Angebotsformen informiert. Außerdem seien digitale Kurse auf der Facebookseite der Johanneskirchengemeinde Empelde hochgeladen worden.

Vor dem Familienzentrum können sich die jüngeren Teilnehmer der Lese-Kurse Bastelmaterial abholen, das zu einer der nächsten Geschichten in den Videokonferenzen passt. Quelle: Ingo Rodriguez

Viele Angebote gibt es auch online im Livestream

Unter anderem setzt das Familienzentrum zahlreiche Kursangebote als Onlineversion fort: Sprachförderkräfte arbeiten mit Kindern in Videokonferenzen über die Plattform Zoom. Für die jüngeren Mitglieder des Johannes-Lese-Clubs werden begleitende Bastelaktionen angeboten. „Das Material hängt vor dem Familienzentrum an einer Wäscheleine und kann abgeholt werden“, sagt Zimmermann.

Zu den Onlineangeboten zählen auch Livestreams für Rhythmik-, Bewegungs- und Tanzkurse. Einen Babymassagekurs gibt es als Videoanleitung, eine Mitmachaktion vor dem Eingang der Kirchengemeinde: Dort werden bunt gestaltete Steine als Blickfang in der oft farblosen Corona-Tristesse gesammelt. An jedem Dienstagnachmittag ist Zimmermann zudem von 15.30 bis 17.30 Uhr unter Telefon (0176) 57861566 für Fragen oder zum Klönen erreichbar.

Verkauf von Losen soll auch Eigenanteil finanzieren

Trotz aller Mühen müssen wegen der Krise aber auch geplante Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Dazu gehören ein Kochkurs und das große Kinderfest. Deswegen werden bei der Open-Air-Tour auch Lose für eine Familientombola mit rund 500 Preisen verkauft – darunter eine Digitalkamera. „Die Preise können nach Terminvereinbarung im Garten des Familienzentrums abgeholt werden“, sagt Zimmermann.

Sie hofft auf eine rege Teilnahme. „Vom Losverkauf erwirtschaften wir Geld, um trotz der Förderung unsere notwendige Eigenbeteiligung von 4500 Euro pro Jahr zu finanzieren“, sagt Zimmermann. Anmeldungen für einen Open-Air-Besuch nehmen sie und auch Wellner unter (0171) 9844382 entgegen.

Von Ingo Rodriguez