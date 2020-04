Die Stadtverwaltung in Ronnenberg warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei nutzen Betrüger offenbar die schwierige Situation vieler Senioren in der Corona-Krise aus und geben sich als Einkaufsservice der Stadt aus. Betroffene sollten in solchen Fällen das Gespräch beenden und umgehen die Polizei informieren.