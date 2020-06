Ronnenberg

Die große Flüchtlingswelle von 2015 liegt zwar inzwischen weit zurück. Die Stadt Ronnenberg bekommt aber dennoch regelmäßig neue Quoten zugewiesen, nach den sie Geflüchtete aufnehmen muss. Das ist allerdings derzeit eher hypothetisch. Denn in der aktuellen Flüchtlingslage bleibt die Anzahl der tatsächlich aufzunehmenden Flüchtlinge weit hinter der Quote zurück. Die Verwaltung muss dennoch ausreichend Unterbringungen bereithalten.

Die aktuelle Zuweisung für dieses Jahr, die bis April 2021 gilt, beträgt 49 Personen. Allerdings hat die Stadt bis zum Stichtag 27. Februar nur einen Flüchtling aufgenommen. Die Restquote von 48 freien Plätzen hat auch aktuell noch Bestand, wie Ralf Mehwald, Teamleiter Sozialleistungen der Stadt Ronnenberg erläutert.

Anzeige

Ausreichend Plätze für Fall eines plötzlichen Flüchtlingsansturms

Sollten diese 48 Personen unerwartet plötzlich in Ronnenberg eintreffen, stehen der Stadt ausreichend Unterkünfte zur Verfügung. Mehr noch: 23 weitere Plätze gibt es derzeit. Davon fallen 56 auf die Gebäude am Seegrasweg und acht auf die Flüchtlingsunterkunft Am Sportpark in Empelde. Weitere sieben Personen könnten in der Einrichtung Salinenstraße in Benthe unterkommen.

Weitere NP+ Artikel

Dass es dem Anschein nach einen überflüssigen Leerstand von 23 Plätzen gibt, will Mehwald „mit Vorsicht betrachtet“ wissen. Er verwies darauf, dass auch Obdachlosen bei Bedarf in diesen Unterkünften Schutz gewährt werden müsse. Zudem habe sich der Leerstand bei einem Hausbrand in Ronnenberg 2019 bewährt, als ein Bewohner aufgrund der Unbewohnbarkeit seiner Wohnung kurzfristig eine Bleibe benötigt habe. Wenn von einem solchen Fall eine alleinerziehende Frau mit drei Kindern betroffen wäre, würde dies die Kapazität schon deutlich einschränken.

Von Uwe Kranz