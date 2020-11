Natur- und Landschaftsplan: Ronnenberg will örtliche Biotope verbinden

Ronnenberg

Wie sollen sich Natur und Landschaft im Ronnenberger Stadtgebiet in der Zukunft entwickeln? Mit großem Aufwand und unter Beteiligung vieler Gruppen, wie der Naturschutzbehörde, dem BUND, den Realverbänden und dem Landvolk hat die Stadt Ronnenberg ein Aktionsprogramm erstellt, das Ziele und Maßnahmen zu diesem Thema erarbeitet hat. Im Rat der Stadt soll dieser Aktionsplan Natur und Landschaft am Mittwoch, 11. November, beschlossen werden. Eines der Ziele ist idealerweise ein Verbund der örtlichen Biotope.

Keine öffentliche Vorstellung des Aktionsplan

Zu einer öffentliche Vorstellung der Ergebnisse, die im vergangenen Jahr in zwei Workshops erarbeitet worden sind, wird es vorher allerdings nicht kommen. Die Tagesordnung des zuständigen Fachausschusses für Stadtplanung, Ökologie, Wirtschaft und Feuerschutz am 4. November musste wegen der steigenden Corona-Infektionen stark zusammengestrichen werden. Dem fiel auch eine Präsentation und die Diskussion über den Aktionsplan zum Opfer. Auch eine Bürgerbeteiligung hatte es nicht gegeben. Grund dafür sei, dass es hauptsächlich um Grund und Boden gehe. „Wir müssen vornehmlich die Eigentümer von den Zielen überzeugen“, erklärt Andrea Unterricker, Leiterin des Teams Ökologie und Klimaschutz bei der Stadt Ronnenberg.

„Das war anders geplant“, räumt Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) allerdings ein. Um zumindest einmal die Möglichkeit zu haben, öffentlich über den Aktionsplan zu sprechen, berät nun der Rat der Stadt darüber. Ursprünglich hatte die Vorlage nur im Verwaltungsausschuss beschlossen werden sollen. Für Unterrickers Team drängt allerdings die Zeit. Erste Maßnahmen sollen bereits 2021 umgesetzt werden. Dafür müssen Mittel im Haushaltsplan für das Jahr eingestellt werden – doch ohne Beschluss gibt es kein Geld.

Erkenntnisse können ins ISEK einfließen

Inhaltlich hat der Aktionsplan Natur und Landschaft, quasi eine Fortschreibung eines Fachgutachtens aus dem Jahr 1996, zwei Schwerpunkte. Einerseits spielt die Siedlungsentwicklung eine Rolle. Betrachtet werden dabei potenzielle Konflikte mit schützenswerten Landschaften. Diese sind wiederum für eine Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) interessant, die wegen der Corona-Pandemie auf das kommende Jahr verschoben werden musste. Aber weder der Aktionsplan noch das ISEK seien in Stein gemeißelt, was die Umsetzung im einzelnen angeht, stellte die Bürgermeisterin fest.

Der zweite Schwerpunkt ist die Betrachtung der Landschaftsentwicklung in Ronnenberg. So soll das Aktionsprogramm einen Überblick über die einzelnen Biotope wie Wasserläufe, Waldgebiete und andere schützenswerte Bereiche bieten. Eines der Ziele ist dabei idealerweise die Herstellung eines Biotopverbundes. Dazu soll unter anderem die verbindende Eigenschaft der Wasserläufe möglichst ausgebaut werden.

Blüh- und Gehölzstreifen sollen Waldgebiete verbinden

Die eher kleinen, isolierten Waldgebiete in Ronnenberg könnten hingegen durch Blühstreifen oder Gehölzstreifen auf einfache Art miteinander verbunden werden, erklärt Unterricker. Kaum zu finanzieren seien dagegen größere Überbrückungen von Straßen, die vor allem für viele Tiere schwer zu überwindende Hürden bilden. „Straßen werden weiter ein Problem bleiben“, stellte die Teamleiterin fest.

Auch größere Baumanpflanzungen seien nur schwer umsetzbar, da wegen des großen Nutzungsdruckes auf die Flächen diese nur sehr schwer zu bekommen seien, wie Unterricker ausführt. Insgesamt sei bei den am Aktionsplan beteiligten Gruppen erkennbar gewesen, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit der Ziele da gewesen sei. Die Teamleiterin hofft, dass diese Tendenz auch bei der Umsetzung der Maßnahmen bestehen bleibt.

Voraussetzung ist allerdings eine Zustimmung der Ratsmitglieder bei der Sitzung am Mittwoch, 11. November, um 18 Uhr in der Ballsporthalle der Marie-Curie-Schule, Am Sportpark 1, in Empelde.

