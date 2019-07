Ronnenberg

Das Bürgerbüro und das Standesamt sind vor drei Wochen umgezogen. Seitdem haben die Mitarbeiter in der Langen Reihe 10 festgestellt, dass der Umzug von der Velsterstraße bei einigen Kunden für Verwirrung sorgt. Hier die Antworten auf die drei meist-gestellten Fragen zum Umzug der Verwaltungsstelle:

Das Bürgerbüro in der Chemnitzer Straße 2 in Empelde besteht weiter. Auch die Öffnungszeiten ändern sich nicht. Geöffnet ist werktags von 8 bis 12 Uhr, Montag zusätzlich von 13 bis 17 Uhr, Mittwoch von 13 bis 19 Uhr und Donnerstag 13 bis 15 Uhr.

Hochzeiten finden auch weiterhin am alten Standort in der Velsterstraße 2 statt. Angehende Ehepaare werden weiterhin im angestammten Trauzimmer vermählt. In der Langen Reihe 10 befinden sich lediglich die Verwaltungsräume des Standesamts.

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros und des Standesamts haben sich nicht geändert. Das Standesamt ist montags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Das Bürgerbüro ist montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 13.30 bis 16 Uhr und am Mittwoch von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Mario Moers