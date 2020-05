Nach den Corona-Lockerungen: Biergärten locken viele Besucher an

Ronnenberg

Am ersten Wochenende nach der Corona-Zwangspause haben zahlreiche Besucher zwei nun geöffnete Biergärten im Ortskern von Ronnenberg besucht. Auflagen wie ausreichender Sicherheitsabstand unter Personen aus verschiedenen Haushalten, Dokumentation der Personalien und Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette konnten weder vor dem Lokal Zum Alten Gericht noch vor dem neu eingerichteten Hofbiergarten der Lütt Jever Scheune die Stimmung der Gäste trüben.

Gastwirt Harry Piel ist erleichtert

Erleichtert zeigte sich nach insgesamt acht Wochen ohne Umsatz vor allem Harry Piel, der Gastwirt der Kneipe Zum Alten Gericht. „Am Freitagabend waren trotz der Auflagen im Zeitraum von 15 bis 22 Uhr insgesamt 55 Gäste in meinem Biergarten“, sagte Piel und präsentierte lächelnd drei lange Listen. Sich mit seinen Personalien und dem Datum vor dem Besuch einer Gaststätte einzutragen, ist eine der Sicherheitsregeln. „Um im Fall einer Corona-Ansteckung eine mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können“, sagte Piel.

„Die Gäste halten sich an die Auflagen“, erzählt Piel. Am Freitagabend habe er trotz einer reduzierten Zahl von Tischen – wegen des Mindestabstandes sei dies nötig gewesen – mehr Umsatz gemacht, als an einem gewöhnlichen Feiertag in der Kneipe.

Gastwirt Harry Piel und seine Mitarbeiterin Bozeina präsentieren erleichtert die lange Gästeliste vom Vorabend. Quelle: Ingo Rodriguez

Piel freute sich auch über eine besondere Geste der Besucher. „Die Gäste sind sehr großzügig. Meine Mitarbeiterin hat am Freitag wirklich sehr viel Trinkgeld bekommen“, sagte Piel. Er hatte nach dem erlaubten Neustart für die Außengastronomie am Wochenende zum ersten Mal geöffnet. „Vorher war das Wetter zu schlecht, das hätte keinen Sinn gemacht“, sagte Piel. In seinem kleinen Laden darf der Gastwirt aber wegen der viel zu geringen Abstandsmöglichkeiten vorerst weiterhin keine Gäste empfangen – so wie es für andere kleine Kneipen ebenfalls noch gilt.

Besucher Carsten Fenner war nach seinem Besuch am Vorabend auch am Sonnabend wieder zu Gast. Trotz der Auflagen habe ausgelassene Stimmung unter den Gästen geherrscht, aber niemand habe sich leichtsinnig verhalten, berichtete Fenner über den Freitagabend.

Katja Meyer und Carsten Fenner tragen sich vor ihrem Besuch im Biergarten in die Dokumentationsliste ein. Quelle: Ingo Rodriguez

Etwas weniger Andrang im Hofbiergarten

Auf dem neu eingerichteten Hofbiergarten von Henrik Walde vor der Lütt Jever Scheune herrschte etwas weniger Andrang. „Es lief beim Start noch leicht schleppend, aber etwa 25 Gäste habe ich auch bewirtet“, berichtete Walde. Er hatte nach acht Wochen ohne Umsatz vor seiner Veranstaltungsscheune extra für den Neustart eine Außenbewirtschaftung eingerichtet, um wieder Einnahmen zu erzielen. Auch bei Walde galt: die Gäste müssen ihre Personalien dokumentieren, das Personal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen und zwischen den Tischen besteht ein Sicherheitsabstand.

Henrik Walde serviert Matthias Beyer im Hofbiergarten der Lütt Jever Scheune ein frisch gezapftes Bier. Quelle: Ingo Rodriguez

Normalerweise profitiert der Gastronom Walde aber vor allem von großen Veranstaltungen und Kulturaktionen in der Scheune. Events dieser Größenordnung seien aber wegen der Corona-Anordnungen derzeit weiterhin nicht möglich, sagte Walde. Um trotz genehmigter Förderzuschüsse nun aber wieder Umsatz zu machen, habe er den Biergarten eröffnet.

Im Hofbiergarten der Lütt Jever Scheune freuen sich die Besucher über kühle Getränke und frisch zubereitete Speisen. Quelle: Ingo Rodriguez

Inzwischen hat Walde erfahren, dass er möglicherweise auch die Scheune unter Auflagen wieder als Speise- und Ausschankwirtschaft öffnen dürfe. „Möglicherweise werde ich in der nächsten Woche dann auch wieder drinnen einige Plätze für die Gäste anbieten können“, kündigte er an. Dann machte er sich wieder an die Arbeit und servierte dem Gast Matthias Beyer ein frisch gezapftes Bier.

Von Ingo Rodriguez