In der Stunde seiner Wahl zum neuen Bürgermeister von Ronnenberg blickte Marlo Kratzke bereits nach vorn. Er freue sich über das klare Votum, sagte der Sozialdemokrat. „Aber schon ab morgen wartet viel Arbeit auf uns“, stellte er fest. Kratzke hatte die Amtsinhaberin Stephanie Harms (CDU) in einer Stichwahl mit 56,86 Prozent der Stimmen deutlich hinter sich gelassen. Seinen Wahlkampf hatte er inhaltlich mit einem „Neuen Miteinander“ in der Stadt geführt.

Am Montagvormittag erreichte den Wahlsieger nach eigenem Bekunden eine Flut von Glückwünschen aus dem ganzen Bundesgebiet. „Das ist unglaublich“, stellte er fest. Die Beantwortung musste er zunächst aber hintanstellen. „Schließlich arbeite ich ja noch Vollzeit.“ In der Zeit bis zur Amtsübergabe am 1. November werde es nun darum gehen, diese vorzubereiten. Dazu seien Absprachen mit der Amtsinhaberin zu treffen, mit der er bis Montagmittag noch keinen direkten Kontakt gehabt habe.

Weiterer Sitz im Rat geht an Ansgar Bantelmann

Bereits im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte Kratzke mit rund 47,4 Prozent das beste Ergebnis erzielt. Die Aufholjagd seiner Gegnerin von der CDU hatte keinen Erfolg. Sie landete in der Stichwahl bei lediglich 43,14 Prozent. Nach acht Jahren unter CDU-Führung übernimmt nun wieder ein SPD-Politiker die Verwaltungsleitung. Der Wahlsieg sei eine unheimliche Teamleistung gewesen, meinte Kratzke. Er habe Unterstützung aus allen Stadtteilen erfahren. Einen ganz besonderen Dank sprach der künftige Bürgermeister aber seiner Frau Laura aus. „Es gab viele Wahlhelfer, aber sie hat am meisten aushalten müssen.“

Seinen Erfolg widme er dem schwer erkrankten ehemaligen Fraktionsvorsitzenden seiner Partei im Stadtrat, Dieter Schur. Es sei sein erster Förderer in der Stadt gewesen. „So wie er mich unterstützt hat, ist nicht selbstverständlich“, sagte Kratzke. Als Bürgermeister ist er automatisch im Rat vertreten. Seinen Sitz, den er mit mehr als 2500 Stimmen vor zwei Wochen gewonnen hatte, erhält nun Ansgar Bantelmann als Nachrücker der SPD im Wahlbereich 1.

„Natürlich bin ich enttäuscht und habe ein anderes Ergebnis erhofft“, räumte die unterlegene Harms ein. Aber so sei die Demokratie: „Der Wähler hat entschieden.“ Dass es am Ende nicht einmal knapp gewesen sei, habe sie überrascht. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien durchaus positiv gewesen, erzählt sie. „Aber offenbar konnte ich nicht ausreichend vermitteln, was ich in der Vergangenheit geleistet habe und was ich für die Zukunft bereits angeschoben habe.“

Ihren Wahlkampf habe sie nicht so politisch gestaltet wie ihr Konkurrent von der SPD. „Wir sind beide völlig unterschiedlich“, stellte sie fest. Am 1. November muss sie nun die Amtsgeschäfte an ihren Nachfolger übergeben. Dann ergibt sich für Harms ein bedeutender Einschnitt in ihrem Leben: Da sie nicht für den Rat kandidiert hat, wird die CDU-Politikerin auch nicht im neuen Stadtparlament vertreten sein. Überdies muss sie sich auf Arbeitssuche begeben. Ihren Job als Wirtschaftsprüferin musste sie vor acht Jahren bei Amtsantritt kündigen.

100-Tage-Programm startet nach der Amtsübergabe

Kratzke hat dagegen bereits einen konkreten Plan für die Zeit nach der Amtseinführung. Im 100-Tage-Programm, das er in der vergangenen Woche vor allem online vorgestellt hatte, geht es unter anderem um Wirtschaftsförderung, mehr Bürgerbeteiligung, Radwege und ein Jugendkonzept. Die weitere Konsolidierung des Haushaltes sei allerdings „die Grundlage für alle weiteren Aufgaben“, sagte er.

Für alle Vorhaben will der neue Bürgermeister auf jeden Fall auch in den anderen Fraktionen werben, wie er ankündigt. Das Durchboxen von Beschlüssen rein auf der Basis eigener Mehrheiten „halte ich auf kommunaler Ebene nicht für klug“, stellt Kratzke fest.

