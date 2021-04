Linderte

Die Feuerwehr Linderte wurde am Sonntag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz alarmiert: An der Straße Poggenburg hatte sich am frühen Morgen ein Rehbock mit seinem Gehörn in einem Weidezaun am Ortsrand verfangen.

Zehn Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Linderte rückten aus und beruhigten den Rehbock, indem sie seinen Kopf mit einer Decke abdeckten. Anschließend schnitten sie das Gehörn aus dem Weidezaun heraus, und der Rehbock war befreit. Der Einsatz dauerte von 7.45 bis 8.15 Uhr.

Laut einem örtlichen Jagdpächter ist der Rehbock in den Ort gekommen, da Rehe aufgrund von Revierkämpfen zurzeit im Wald gerade wenig Platz haben. Der Bock fege mit seinem Gehörn an Büschen – aber leider auch Zäunen –, um sein Revier zu markieren. Dabei hat er sich wohl verhakt.

•

Von Lisa Malecha