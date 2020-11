Ronnenberg

Es wird immer kälter, der Winter naht, und heimische Tiere gehen auf Futtersuche: so zum Beispiel ein Buntspecht und ein Eichhörnchen auf dem Friedhof in Ronnenberg. Eigentlich ist die Zeit der Haselnüsse schon fast vorüber, beide Tiere sind allerdings doch noch fündig geworden. Der Specht sucht sie ganz oben im Haselnussbaum, das Eichhörnchen im raschelnden Laub am Boden. Festgehalten hat diese tierischen Augenblicke unsere Leserin Trautlinde Braun aus Ronnenberg.

Eichhörnchen werden auch in den Wintermonaten weiterhin zu sehen sein – die putzigen kleinen Nager halten nämlich keinen Winterschlaf, sondern fressen sich nur etwas Speck an und vergraben Nüsse, Eicheln und Co. als Nahrungsdepots in der Erde. Der Buntspecht stellt in der kalten Jahreszeit sein Essverhalten um und frisst aufgrund mangelnder Insekten auch Nüsse, Samen und Beeren.

Von Sarah Istrefaj