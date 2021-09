Benthe

Die technischen Probleme sind behoben: Am Mittwoch hat die Region Hannover die bislang noch ausstehende Sitzverteilung der Ortsratswahl in Benthe bekannt gegeben. Vier Parteien sind demnach mit insgesamt sieben Plätzen vertreten. Auf die Grünen mit dem größten Stimmenanteil von 36,88 Prozent entfallen dabei drei Sitze. Sie werden besetzt mit Ulrich Schmersow (142 Stimmen), Michael Kühn (115) und Michael Below (115). Zwei Sitze gehen an die CDU, die 29,33 Prozent der Stimmen gewinnen konnte. Hier wurden Henning Bitter (315 Stimmen) und Andreas Graubner (110) gewählt.

Jeweils ein Sitz entfällt auf SPD und FDP. Für die SPD, die 19,39 Prozent der Stimmen erhielt, geht Helga Hülsemann (185) an den Start. Holger Garbe (149) vertritt die Liberalen. Mit 4,67 Prozent der Stimmen geht die AfD bei der Sitzverteilung leer aus.

So ist die Sitzverteilung im Ortsrat Benthe. Quelle: Screenshot: Grafik Region Hannover

Als nächstes wird das neu gewählte Gremium zu entscheiden haben, welche Partei künftig den Ortsbürgermeister stellt. Der bisherige Amtsinhaber Detlef Hüper (SPD) hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Infrage kämen nun sowohl ein Mitglied der Grünen als auch Christdemokrat Henning Bitter, der die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte.

Von Sarah Istrefaj