Es ist nicht mehr lange bis zur Kommunalwahl – auch in Ronnenberg wird dann über wichtige Themen der Zukunft entschieden. Doch welche Positionen vertreten eigentlich die Parteien? Wir haben sie gefragt – und präsentieren die Antworten in einer neuen Serie. Heute: Was sind die drei wichtigsten Themen für die Stadt in der kommenden Wahlperiode?