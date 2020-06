Klage vor Gericht: Lüttes Eiscafé steht vor dem Aus

Ronnenberg

Nur ein Jahr nach seiner Eröffnung steht das Lütte Eiscafé in Ronnenberg schon wieder vor seiner Schließung. Grund ist ausnahmsweise nicht ein wirtschaftlicher wegen der Corona-Pandemie, sondern ein Streit unter den Besitzern des Gebäudes an der Straße Lange Reihe, der Gastronom Henrik Walde als Betreiber des Cafés zur Schließung zwingt. Möglicherweise könne er das Ende noch bis in den September hinauszögern, erklärte Walde nach einem Gerichtstermin am Montag – sichtlich bewegt von der Entwicklung.

Lüttes Eiscafé beendet lange Durststrecke im Ort

Im April 2019 hatte der Wirt der Lütt Jever Scheune das laute Rufen der Ronnenberger nach einer Eisdiele zum Anlass genommen und das Eiscafé in den Räumen eines ehemaligen Schlüsseldienstes und Schumachers eröffnet. Die Eisliebhaber freuten sich, dass es nach einer dreijährigen Durststrecke endlich wieder Gefrorenes in 20 verschiedenen Geschmacksrichtungen in der Kernstadt zu kaufen gab. Zum Angebot gehören zudem Waffeln, Kaffee, Kuchen, Frühstück, belegte Brötchen und Kaltgetränke. Auch Sitzplätze im Verkaufsraum und eine Außengastronomie auf einer vorgelagerten Holzterrasse bietet Walde mit seinem Team an.

Vertrag erlaubt keine Gastronomie

Das wurde ihm jetzt aber während des Verfahrens vor dem Amtsgericht Wennigsen zum Verhängnis. Denn eine sogenannte Teilungserklärung zu dem Gebäude, in dem sich die Eisdiele befindet, erlaubt nur einen Verkauf, nicht aber Service oder Gastronomie. Eine der Besitzerinnen des Hauses hatte deshalb auf Schließung der Eisdiele geklagt. „Eine Eisdiele ist kein Verkaufsladen“, fasste Walde die Rechtslage zähneknirschend zusammen. Zwar sei am Montag noch kein Urteil gesprochen worden, wie die Entscheidung am 29. Juni ausfallen werde, daran gibt es für den enttäuschten Gastronom keinen Zweifel. Er wolle aber in Berufung gehen, „um die Saison irgendwie zu überstehen“, sagte Walde.

Eisbude auf der Dreiecksfläche?

Nach der Schließzeit und der eingeschränkten Öffnung der Lütt Jever Scheune wegen der Corona-Auflagen ist die Schließung des Lütten Eiscafés ein weiterer wirtschaftlicher Rückschlag für den Gastronomen. Rund 40 000 Euro habe er in die Eisdiele investiert. Dabei sehe er sich zwischen den Fronten und als Leidtragender eines Konfliktes der Hauseigentümer untereinander. Derweil brandet in den sozialen Netzwerken eine Welle der Solidarität mit dem Eisverkäufer auf. So äußern unter anderem bei Facebook viele Nutzer ihr Unverständnis über die Klage gegen die Eisdiele.

Nach dem bevorstehenden Verlust eines wirtschaftlichen Standbeins macht sich Walde indes Sorgen um seine eigene Zukunft, da auch in der Lütt Jever Scheune ohne Großveranstaltungen weite Teile des Umsatzes weiterhin fehlten. Für den Fall der Schließung der Eisdiele hat er sich zwar Alternativen überlegt. Ein Eisverkauf in seiner Weinstube sei aber abseits der Ortszentrums schwierig, sagt er. Denkbar wäre auch eine Art Eisbude auf der Dreiecksfläche an der Langen Reihe, gegenüber des Heimatmuseums. „Das sind aber Spinnereien“, räumt er ein. Eine Machbarkeit habe er noch nicht geklärt.

Keine Lösung beim Dauerthema Eisdiele Das Thema Eisdiele ist in Ronnenberg seit 2015 ein Dauerbrenner. Als sich im Oktober etliche Stammgäste nach einem symbolischen Abschiedsmarsch bei dem italienischen Gastronomen Leo Scarzanella im Tradtionscafé Dolomiti noch ein letztes Mal eine Kugel Eis bestellten, war die Anteilnahme groß. Seit 1972 hatte der Italiener in seinem Laden Generationen von Ronnenbergern mit Eisspezialitäten versorgt. Doch dann kam das Aus. Das Haus an der Langen Reihe neben dem Sparkassengebäude wurde abgerissen. Im geplanten Neubau – es gab in zwischen mehrere Planungsvarianten – sollte sich auch immer ein Café oder eine Eisdiele wiederfinden. Bislang wurde allerdings noch nicht gebaut, und es entwickelte sich eine unansehnliche Brache mitten im Ronnenberger Ortskern, die vielen ein Dorn im Auge ist. Zumindest das Eisdielen-Problem hatte Henrik Walde 2019 gelöst – nun bricht es wohl wieder auf. uwe

Von Uwe Kranz