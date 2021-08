Ronnenberg

Der Flyer für das Sommerprogramm für Jugendliche im Kirchenkreis Ronnenberg macht es von vorn herein klar: „Sommer@Home bedeutet: Gemeinschaft, Spaß, Action und tolle Ferientage“. Das umfangreiche Angebot in der Region war notwendig geworden, nachdem der Krisenstab des Kirchenkreises entschieden hatte, dass die Sommercamps der evangelischen Jugend Ronnenberg in Südfrankreich und Schweden coronabedingt abgesagt werden müssen. Aber auch das Ersatzprogramm kam bei den Jugendlichen sehr gut an.

„Mit so vielen Jugendlichen waren die Freizeiten nicht durchführbar“, stellt der Kirchenkreisjugendwart Helge Bechtloff fest. Allein nach Südfrankreich hätten 115 Teilnehmer mitgewollt, dazu wären 25 Schweden-Fahrer gekommen. Schnell machten sich die Teamer und Teamerinnen unter der Leitung von Bechtloff, Diakon Acki Stein und Kirchenkreisjugendpastor Sebastian Kühl an die Arbeit, um ein interessantes alternatives Programm für die Jugendlichen zu planen.

Ausflüge, wie diese Kanu-Tour, zählten zu den Höhepunkten des Programms. Quelle: privat

Mehr als 30 Jugendliche wollen auch in der Region dabei sein

Als besondere Höhepunkte unter den Tagesprogrammen sieht Bechtloff die Ausflüge wie ein Kartrennen, eine Kanutour oder eine Fahrradtour mit anschließendem Open-Air-Kino. Mehr als 30 Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahre waren mit Spaß dabei, zumal sich die Organisatoren auch ausgefallene Aktionen einfallen lassen haben. So wurde zum Beispiel die Ronnenberger Michaeliskirche kurzerhand für einen Nachmittag zu einem Escape Room umfunktioniert.

Lesen Sie auch: Kirchenkreis dank 200 ehrenamtlichen Helfern

Eingerahmt wurden die Programmtage von Gruppenspielen, Gesang und Gebeten. Zum Angebot gehörte aber auch die Verpflegung mit Mahlzeiten und Getränken. Im eigenen Empfinden haben die Organisatoren ihr Ziel erreicht, den Jugendlichen trotz der Pandemie tolle Ferien vor Ort zu bieten. „Wir wollten die Sommerferien zu dem machen, was sie sein sollen: Ein toller Urlaub vom Alltag mit Erlebnissen, die befreien und die Pandemie für die Jugendlichen für Momente vergessen lässt – und das ist uns gelungen“, stellt Bechtloff fest.

Das Sommer@home-Programm ging nun mit einem Abschlussgottesdienst in Egestorf zu Ende. Zu dieser Abschlussveranstaltung kam als leckerer Schlusspunkt ein Eiswagen. Eis für alle satt, soviel wie jeder Essen konnte – so wie es sich viele für die Ferien im Sommer wünschen.

Von Uwe Kranz