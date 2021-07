Kirchenkreis Ronnenberg lädt zu Literaturgottesdiensten ein

Ronnenberg

Die Sommerferien können kommen: Im Kirchenkreis Ronnenberg gibt es an allen sechs Sonntagen in den Ferien das Angebot „Literatur auf der Kanzel“. Diese Sommerpredigten, bei denen ausgewählte Bücher im Mittelpunkt stehen, haben Tradition. Wie lange schon, ist zwar nicht genau bekannt, aber „bestimmt seit über 20 Jahren“, meint Pastor Günter Koschel.

Das Prinzip: In den vier evangelischen Kirchen in Weetzen, Ronnenberg, Empelde und Wettbergen – alle gehören zum Kirchenkreis Ronnenberg – gibt es vom 25. Juli bis zum 29. August die regulären Gottesdienste. Diese stehen aber im Zusammenhang mit Literatur. Pastoren, Diakone, Lektoren lesen Passagen aus ihrem Lieblingswerk vor. Mit dabei ist auch Superintendentin Antje Marklein. Sie trägt an zwei Sonntagen, am 25. Juli in Ronnenberg und am 1. August in Empelde, aus dem Buch „Abschiedsfarben“ vor.

„Warten, dass es besser wird“

Insgesamt können sich Interessierte zwischen zehn verschiedenen Büchern entscheiden, pro Gottesdienst gibt es jeweils ein Werk. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr in Wettbergen, jeweils 10.30 Uhr in Weetzen und Ronnenberg sowie um 11 Uhr in Empelde. Mit dabei ist auch Angelika Ilse. Sie hat sich das Buch „Warten auf Godot“ ausgesucht. „Ich finde, dass das gut in die aktuelle Zeit passt. Denn in der Corona-Zeit warten alle Leute – nämlich darauf, dass es besser wird“, sagt sie.

Günter Koschel, Pastor der Versöhnungskirchengemeinde in Weetzen, hat das Werk „Zeitenwende 1979“ von Franz Bösch gewählt. „Es fasziniert mich, welche Ereignisse in das damalige Jahr fallen. Nämlich Themen, die uns heute noch beschäftigen.“ Als Beispiele nennt er die Gründung der Grünen, die Islamisierung und die Atomkatastrophe von Harrisburg (USA). Das Programm der Sommerpredigten gibt es im Detail mit allen Terminen im Internet auf www.kirchenkreis-ronnenberg.de.

Das ist das Programm für Kinder An vier Sonntagen und vier Orten bietet Diakonin Frederike Flathmann im August den Bilderbuchsommer für Kinder an. Jede Woche steht ein anderes Buch im Mittelpunkt. Los geht es am 8. August um 10.30 Uhr im Gemeindehaus in Ronnenberg mit dem Buch „Mein glückliches Leben“. Im Gemeindehaus in Empelde lautet der Titel des Buchs eine Woche später ab 11 Uhr „Sommersonnentag“. „Achtung Ziesel“ heißt es am 22. August um 10.30 Uhr im Weetzer Gemeindehaus. In Ihme-Roloven findet die Reihe am 29. August ab 10 Uhr mit dem Buch „Oskar liebt...“ in der Kapelle ihren Abschluss. Zur besseren Planung ist eine Anmeldung per E-Mail an frederike.flathmann@evlka.de erforderlich.

Wenn es die Corona-Lage zulässt, soll im Anschluss an den Gottesdienst ein Austausch über das jeweilige Buch stattfinden. Spätestens dann können Eltern wieder ihre Kinder in Empfang nehmen. Denn parallel zu den Sommerpredigten gibt es auch ein Programm für die jüngsten Kirchenbesucher. Der Bilderbuchsommer, organisiert von Diakonin Frederike Flathmann, ist vorgesehen für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren.

Von Stephan Hartung