Kein Teamsport erlaubt: Sportplätzen erholen sich sichtlich

Die wegen drohender Corona-Infektionen angeordnete Stilllegung des Trainings- und Spielbetriebs in den Vereinen bedeutet zwar derzeit für Hunderte Sportler im Ronnenberger Stadtgebiet eine ungewollte Zwangspause. Aber immerhin können die Sportvereine von dem vorübergehenden Ausnahmezustand später auch profitieren. „Die Erholungsphase tut unseren Rasenplätzen richtig gut“, sagt Dieter Mockprang aus dem Vorstand der Sportgemeinschaft (SG) 05 Ronnenberg.

Neuer Rasen kann ungestört durchwachsen

Mockprang lobt den derzeitigen Zustand der beiden Trainingsplätze an der Ihmer Landstraße in höchsten Tönen. Das saftige Grün habe fast Golfplatzqualität, sagt er ganz bewusst leicht übertrieben. Denn er weiß: Vor allem die Fußballer der SG 05 beschweren sich unter normalen Bedingungen oft über den ramponierten Zustand der Spielfelder. Derzeit sei die Ruhephase für die Rasenplätze ideal. „Der Bauhof hat beide Felder kürzlich mit Dünger versorgt. Jetzt konnte der Rasen ungestört durchwachsen“, sagt Mockprang. Die feuchte Waldrandlage sei zurzeit ein weiterer Vorteil. „Wir beregnen die Flächen aber auch selbst.“ Zweimal pro Woche würden die Plätze zudem vom Bauhof der Stadt gemäht, damit der Rasen nicht zu hoch stehe.

Bei der SG 05 Ronnenberg profitieren die Rasenplätze zurzeit ebenfalls von der Erholungspause. Quelle: Ingo Rodriguez

Die derzeit optimalen Bedingungen für Rasensportplätze kann Dirk Vetter vom kommunalen Bauhof nur bestätigen. „Normalerweise wäre jetzt die Saison im vollen Gange, dann würden die Plätze nicht so gut aussehen“, sagt er. Die Rasenflächen würden wegen der Stilllegung des Sportbetriebs aber nicht anders gepflegt. Im Frühjahr nach der Winterpause werde jeder Platz aufgearbeitet. „Beschädigte Stellen werden ausgefräst und stellenweise mit neuem Rollrasen geflickt, vor allem in den Strafräumen“, erklärt Vetter. In der augenblicklichen Ruhephase könnten diese Stellen optimal festwachsen. „Vor etwa 14 Tagen wurden alle Plätze in Ronnenberg, Weetzen, Empelde, Ihme-Roloven und Benthe auch noch einmal festgewalzt.“

Besondere Pflege erfordert die derzeitige Situation aber nicht. „Regelmäßig mähen müssen wir sowieso, sonst entstehen Blühwiesen“, sagt Vetter. Dennoch stehe fest: „Wenn wieder gespielt wird, stehen tolle Plätze zur Verfügung.“ Die laufenden Kosten seien jedoch unverändert. Am Rhythmus für die Unterhaltungsmaßnahmen und Ausbesserungsarbeiten ändere sich schließlich wegen der Zwangspause nichts.

Vereine loben Pflege und Zustand der Plätze

Auch in Weetzen gibt es für die Platzpflege und den Topzustand großes Lob. „Im Februar hat die Stadt vor den beiden Toren neuen Rollrasen ausgelegt. Der Rest konnte sich jetzt gut erholen“, sagt der ehrenamtliche Helfer und frühere Trainer, Olaf Gutzeit, bei einer Stippvisite auf der gesperrten Sportanlage.

Auch der Vorsitzende von Borussia Empelde, Dieter Knop, ist mit der Pflege der Rasenplätze auf der Bezirkssportanlage zufrieden. Von saftigem Grün kann er derzeit aber nicht sprechen. „Der Rasen sieht fleckig aus und wird vom Bauhof sehr kurz gemäht“, hat der Vorsitzende beobachtet. Dafür werde es aber sicher gute Gründe geben. Immerhin sei der Platz zuletzt in einem so guten Zustand gewesen, dass die Stadt keinen Rollrasen habe verlegen müssen, um ramponierte Stellen zu flicken.

Profitieren können in Empelde von einer ebenen Rasenfläche nicht nur die Fußballer von Borussia. „Die Plätze werden auch von den Faustballern des TuS Empelde genutzt“, sagt Knop.

Von Ingo Rodriguez