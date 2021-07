Empelde

Die intensiven Spülaktionen und engmaschigen Beprobungen zeigen laut Enercity den gewünschten Erfolg: Demnach konnten nur noch wenige Befunde innerhalb eines kleinen Radius‘ im Trinkwasserleitungsnetz im Westen des Ronnenberger Ortsteils Empelde festgestellt werden. Am vergangenen Wochenende waren in den Leitungen Keime gefunden worden. Seither gilt das Gebot des Gesundheitsamtes, dass das Wasser vor dem Verzehr abgekocht werden muss.

Saugspülung soll nachts vorgenommen werden

Enercity kündigte am Donnerstag an, dass die Spülaktivitäten fortgesetzt würden, bis dauerhaft keine Auffälligkeit mehr im Wassernetz Empelde-West feststellbar sei. Wann das sein könnte, prognostizierte Enercity nicht. Zusätzlich und präventiv will der Netzbetreiber aber am Wochenende auch Nachtspülungen mit Saugfahrzeugen vornehmen. Dieses spezielle Spülverfahren erhöhe die Fließgeschwindigkeit in den großen Leitungen und sorge für einen schnelleren Austausch des Trinkwassers im gesamten Netz, beschreibt Enercity das Vorgehen.

Das Saugfahrzeug soll in der Nacht von Freitag, 9. Juli, auf Sonnabend im Norden an der Berliner Straße starten und sich in Richtung Süden des betroffenen Gebiets vorarbeiten. Diese Spezialspülungen entlang der jeweils zu spülenden Leitungsabschnitte können zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung führen, die bis zu 60 Minuten andauern kann. Das sei auch der Grund, warum alle Spülungen während der Nachtstunden erfolgen sollen. Tagsüber soll die Versorgung sichergestellt bleiben. Während der Arbeiten kann es zu Lärmbelästigungen kommen.

Weitere Informationen aktualisiert der Netzbetreiber laufend in Internet unter enercity.de/presse. Dort ist auch eine Liste mit den Antworten auf wichtige Fragen zu finden.

Von Uwe Kranz