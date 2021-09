Ronnenberg

Geschlossen setzt sich der Rat der Stadt Ronnenberg für einen Abtrag der Kalihalde in der Kernstadt ein. Einstimmig hatten alle Gruppen und Fraktionen im Juli einem Antrag zugestimmt, mit dem das Land Niedersachsen aufgefordert wird, eine Machbarkeitsstudie für alle Kalihalden im Land in Auftrag zu geben. Diesen Auftrag hat die Verwaltung jetzt an entsprechende Stellen in Hannover weitergeleitet.

An einem Runden Tisch mit der Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, welche die Halde mit Bauschutt abdecken und später begrünen will, und dem Landesbergamt hatten die Ronnenberger Vertreter mehrere Varianten diskutiert, wie in der Zukunft mit der Halde umzugehen wäre. Während die Firma und der Haldeneigentümer Horizon an der Abdeckvariante festhält, favorisieren die Ronnenberger den Abtrag. Ziel aller Varianten soll es sein, Salzausspülungen durch Regenwasser zu verhindern.

Landesweite Öffnung soll Studie überhaupt ermöglichen

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium als Schirmherr des Runden Tisches hatte eine Machbarkeitsstudie nur für Ronnenberg als versteckte Subvention abgelehnt. Die Studie für alle Halden im Land soll aus Ronnenberger Sicht nun aber doch noch die Tür für eine Untersuchung dieser Variante öffnen. Bestandteil soll auch eine „europaweite Markterkundung zur Verwertung, zum Versatz und zur Verlagerung von Kaliabraummaterial“ sein.

Für den Fall, dass sich ein weitestgehender Abtrag der Ronnenberger Halde nachweislich nicht umsetzen lässt, hat der Rat der Stadt Ronnenberg vorsorglich in einem zweiten Antrag eine Liste von zwölf Kriterien für eine Abdeckung festgelegt. Auch dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst. Zugestellt wurden die Anträge nach Mitteilung aus dem Rathaus jetzt dem Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Umweltminister Olaf Lies (SPD), den Fraktionen im Niedersächsischen Landtag, den Bundestagsabgeordneten des zuständigen Wahlkreises, den Teilnehmern des Runden Tisches und Regionspräsident Hauke Jagau (SPD).

