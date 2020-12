Ronnenberg

Mit dem Bewusstsein, dass es keine leichte Aufgabe werde, die „bestmögliche Lösung für den zukünftigen Umgang mit der Kalihalde in Ronnenberg“ zu finden, sind die 20 Teilnehmer des Runden Tisches im Spätsommer zu ihrer ersten Sitzung angetreten. Die Runde besteht ausverschiedenen Behörden, Gruppen und Unternehmen unter der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums. Zunächst verliefen die Sitzungen nach außen hin augenscheinlich ganz einvernehmlich. Inzwischen wird aber offenbar über Einzelheiten wie die Anzahl der nötigen Lkw-Zulieferfahrten recht kontrovers diskutiert. Auch in der Öffentlichkeit geht die Auseinandersetzung jetzt weiter. Befürworter und Gegner einer Bauschuttabdeckung der Halde veröffentlichten jetzt Fotomontagen, die für ihre Pläne in der Bevölkerung werben sollen.

Öffentlichkeit bleibt bei Diskussionen außen vor

Für alle, die nicht mit am – inzwischen virtuell tagenden – Tisch sitzen, bleibt es indes schwierig, das zu beurteilen, was als „Ergebnisse“ der einzelnen Sitzungen weitergegeben wird, da die Öffentlichkeit keine Möglichkeit hat, den Sitzungen in Echtzeit zu folgen. Bürgermeisterin Stephanie Harms hatte dies vor der ersten Sitzung im Gemeinschaftshaus noch mit Corona-Folgen begründet. Es sei schlicht zu wenig Platz für weitere Teilnehmer auf Abstand, hieß es. Inzwischen wurde bekannt, dass der Runde Tisch von Beginn an ohne öffentliche Beteiligung geplant war.

Für die Beurteilung der Gespräche war dies kein Problem, solange sich die Beteiligten bei der Festlegung der Diskussionsgrundlagen und -regeln einig waren. Inzwischen dauert aber allein die Erstellung eines gemeinsamen Papiers im Anschluss vier Tage, was stark darauf hindeutet, dass es mit der Einigkeit längst vorbei ist – und die Erstellung einer gemeinsamen Erklärung schwieriger wird.

Möglicherweise auch deshalb werben die Firma Menke Umwelt Service Ronnenberg, die die Halde mit Bauschutt ummanteln will und die Bürgerinitiative (BI) „Bauschuttdeponie – Nein Danke!“ inzwischen auch wieder in der Öffentlichkeit um Sympathien ihrer Absichten. Menke verschickte jüngst Fotomontagen einer begrünten Halde – die BI zog mit Montagen mehrerer Varianten nach. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings eines klar: Keine dieser Abbildungen kann zum jetzigen Zeitpunkt bereits zeigen, was der Runde Tisch als Ergebnis seiner wohl bis Ende März 2021 andauernden Beratungen erbringen wird, da die Abwägungen der Varianten noch voll im Gang ist.

Viele Varianten werden diskutiert

Auch gegenseitige Vorwürfe machen die unterschiedlichen Interessengruppen inzwischen wieder öffentlich. Vonseiten der Firma Menke werden beispielsweise die Aussagen des Grünen-Regionsabgeordneten Ulrich Schmersow zu einer möglichen Einrichtung eines Gleisanschlusses an der Halde als „nicht ernsthafte Alternative“ kritisiert. Die Anzahl der nötigen Lastwagenfahrten pro Tag und damit die Laufzeit – 10, 15 oder gar 25 Jahre – um die Halde mit Bauschutt abzudecken ist ebenfalls strittig. Hier wirft die BI der Firma Menke „Schönfärberei“ vor. Harms betont derweil, dass der Plan der Firma Menke lediglich eine der zu diskutierenden Varianten sei. Diese Varianten werden in acht Kategorien eingeteilt. Weitere Möglichkeiten sind unter anderem, die Halde gar nicht anzurühren oder das Salz abzutragen und die Halde damit einzuebnen.

Geplant ist es, verwertbare Ergebnisse des Runden Tisches bis Ende März 2021 zu erzielen. Das nächste virtuelle Treffen ist für den 7. Januar terminiert.

Von Uwe Kranz