Ronnenberg/Gehrden

Die Firma Regiobus hat sich entschieden: Unter vier möglichen Flächen – davon drei in Ronnenberg – fiel die Wahl des Unternehmens für den Bau eines neuen Betriebshofes auf das Gewerbegebiet Gehrden-Ost. Eine Pleite für Ronnenberg, so scheint es auf den ersten Blick, für die die Verwaltung unter anderem in...