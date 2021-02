Hörfestival Intraregionale: Künstler aus Wien kommt nach Benthe

Benthe

Die Intraregionale präsentiert zeitgenössische Klangkunst an ungewöhnlichen Orten. Einer von elf Gastgebern ist der Kunstraum Benther Berg. Aus 169 Bewerbungen wählte eine Fachjury jetzt Künstlerinnen und Künstler aus, Installationen mit direktem Bezug zu vorgegebenen Ausstellungsorten zu entwickeln. Die Hörregion Hannover vertieft das Thema zudem mit einem umfangreichen Begleitprogramm das Hör- und Kunsterlebnis während des Ausstellungszeitraums vom 13. Juni bis zum 18. Juli 2021.

Peter Kutin mehrfach international ausgezeichnet

Künstler aus 39 Nationen haben sich in dem Auswahlverfahren beworben. Eine sechsköpfige Fachjury wählte daraus jetzt elf aus und wies ihnen jeweils einen der Ausstellungsorte zu. So soll der Wiener Klangkünstler Peter Kutin seine Installation auf dem Terrain des früheren Benther Bergterrassen aufbauen. Seit seinem Abschluss des Studium elektroakustischer Musik an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien im Jahr 2005 ist Kutin als freischaffender Künstler und Komponist tätig. Er arbeitet genreübergreifend mit Klang, setzte sich im Laufe der Jahre immer wieder mit neuen Facetten von Klang im Zusammenspiel mit anderen Medien oder Situationen auseinander. Mittlerweile werden seine Arbeiten international auf diversen Festivals für Musik-, Film- und Medienkunst gezeigt und wurden mehrfach ausgezeichnet. Mehr über seine Arbeiten ist im Internet auf www.kutinkindlinger.com zu finden.

In den teilweise verfallenen Mauern der Benther Bergterrassen soll Peter Kutin seine Installationen aufbauen. Quelle: Ingo Rodriguez

Künstler erkunden ihre Ausstellungsorte

Für die Umsetzung ihrer Entwürfe erhalten die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler jeweils ein Honorar von 5500 Euro. Bis zur Eröffnung des Klangkunstfestivals am 13. Juni haben sie jetzt Zeit, ihre Ausstellungsorte zu erkunden und sich inspirieren zu lassen. Weitere ungewöhnliche Ausstellungsorte der Intraregionale sind beispielsweise ein Parkhaus in Lehrte, die Wasserkunst in Hannover, der Wertstoffhof in Bissendorf und der Isernhagener Friedenshain. Die Intraregionale selbst ist eine Zusammenschluss von verschiedenen Kunstvereinen aus der Region. Während der gleichnamigen Ausstellungsreihe wollen diese so genannten Lost Places neues Leben einhauchen.

Zugleich plant die Hörregion Hannover gemeinsam mit den beteiligten Kunstvereinen und Partnern aus dem Netzwerk der Hörregion ein ohrenöffnendes Begleitprogramm, das Lust auf die Kunstwerke macht, die Hörwahrnehmung stärkt und zur Klangerforschung animiert. So dürfen sich Neugierige auf Konzerte mit ungewöhnlichen Instrumenten freuen, Familien erleben Klang-Workshops im Naturpark Steinhuder Meer und Kindergartenkinder erforschen Töne einer Entdeckerkiste der Forscherkids, und gemeinsam mit dem Aha-Zweckverband Abfallwirtschaft der Region Hannover wird scheinbar ausgedienten Gegenständen neuer Klangzauber entlockt.

