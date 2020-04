Heimatmuseum Ronnenberg: Bremst Corona den Umbau aus?

Ronnenberg

Die Corona-Krise könnte auch den Umbau des Heimatmuseums in Ronnenberg verzögern. Zwar sind die Entwürfe fertig, wie Cord Hennies, Teamleiter der Gebäudewirtschaft der Stadt Ronnenberg, bestätigt. Allerdings müssen auch die politischen Gremien den Plänen zustimmen. Und wann diese wieder tagen können, ist derzeit ungewiss.

Einzelheiten zum Konzept und Zeitplan will Hennies nicht verraten, bevor er seine Entwürfe nicht in der Stadtgebäudekommission (SGK) vorgestellt hat. Im Fokus der Pläne steht der Bau eines neuen Treppenhauses an der Außenseite des Gebäudes zum Edeka-Markt hin. Weil dieses Treppenhaus auch einen Aufzug erhalten soll, würde die Einrichtung an der Straße Über den Beeken somit barrierefrei. Für den Umbau sind im städtischen Haushalt für 2020 insgesamt 650.000 Euro vorgesehen.

Umbau ist Teil mehrerer Umzüge von Einrichtungen

Der Umbau des Heimatmuseums ist notwendig für den Umzug mehrer Einrichtungen, den die Verwaltung vorgesehen hat. So sind das Standesamt und das Bürgerbüro im Mai vergangenen Jahres von der Velsterstraße in das ehemalige Sparkassengebäude an der Langen Reihe umgezogen.

Das Trauzimmer des Standesamts ist dagegen bislang noch in dem Gebäude an der Velsterstraße untergebracht. „Nach dem Umbau des Heimatmuseum können sich künftige Eheleute dann dort trauen lassen“, hatte Bürgermeisterin Stephanie Harms bereits bei der Eröffnung des neuen Verwaltungsstandorts an der Langen Reihe im Mai gesagt.

Im Gegenzug kann durch den Umzug des Trauzimmers ins Heimatmuseum die Jugendhilfeeinrichtung der Region, Die 2. Chance, in den Räume an der Velsterstraße eine neue Heimat finden. Bisher ist diese neben den Ausstellungsräumen im Gebäude des Heimatmuseums untergebracht. Durch den Umzug der 2. Chance wiederum werden im Heimatmuseum Kapazitäten für den Bau des Treppenhauses und die Einrichtung des Trauzimmers frei – so schließt sich der Kreis.

Museumsteam entrümpelt Kellerräume

Außerdem soll der frühere Haupteingang des Heimatmuseums zur Straße Über den Beeken hin wiederbelebt werden. Links davon könnte das neue Trauzimmer entstehen. Die räumliche Nähe zu den neuen Büros des Standesamtes auf der anderen Straßenseite und das ansprechende Ambiente des Heimatmuseums begünstigen diese Überlegung.

Die politischen Gremien haben sich zwar noch nicht mit den Plänen befasst – dennoch hat das Team des Heimatmuseums inzwischen schon mit der Arbeit begonnen. Auf seiner Website berichtete der Museumsverein im vergangenen November von „einer schweißtreibenden Entrümpelungsaktion der Museumskellerräume“. Sieben Stunden lang habe das Team den Keller ausgeräumt, um die anstehenden Umbauarbeiten am Gebäude vorzubereiten.

Die Stadtgebäudekommission könnte sich, falls das Kontaktverbot wegen der Corona-Krise noch länger anhält, auch in Form einer Telefon- oder Videokonferenz treffen, erklärte Harms. Erleichternd komme dabei hinzu, dass die SGK ohnehin nichtöffentlich tagt und auch keine Beschlüsse fassen müsse. Bevor die Zusammenkunft aber konkret geplant wird, will die Verwaltung abwarten, ob das Land Niedersachsen den Umbau mit einem Zuschuss fördert. Im Mai wird die Entscheidung über den Förderantrag erwartet. Möglich sei in diesen Zeiten aber auch, dass es zu Verzögerungen kommt, meint Harms.

Von Johanna Stein