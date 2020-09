Ronnenberg

Die Planungen für das Baugebiet Ronnenberg Nordost könnten bis zum Jahresende noch einmal Fahrt aufnehmen. Im nicht öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung des Bauausschusses haben Stadtverwaltung und Investor, die Hannover Region Grundstücks-­GmbH & Co. KG ( HRG), den Politikern „einen Weg aufgezeigt, wie das Gebiet realisiert werden kann“, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms erklärt. Die Fraktionen sollen sich bis Anfang Oktober dazu äußern. Fraglich ist allerdings noch, wie viel Platz des Gebietes benötigt wird.

Fläche liegt zwischen B217 und Empelder Straße

In Zusammenarbeit mit der HRG will die Stadt Ronnenberg auf einer Fläche von rund 180.000 Quadratmetern zwischen Bundesstraße 217 und Empelder Straße gewerbliche und – in einem Teilbereich – wohnbauliche Nutzung zulassen. So steht es in einer Kooperationsvereinbarung vom 12. Dezember 2018. Das Gebiet Nordost ist Bestandteil des aktuellen Dreijahresmaßnahmenprogramms zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK).

Anzeige

Aus Ronnenberger Sicht sei der Vorschlag „nicht die perfekte Lösung“, räumt Harms ein, ohne weitere Einzelheiten aus dem nicht öffentlichen Sitzungsteil zu verraten. „Wir hatten viele Wünsche“, sagt sie, „und nicht alle können erfüllt werden.“ Fester Bestandteil der Planung sei allerdings eine Fläche für einen Kita-Neubau im Nordosten von Ronnenberg. Auch die für die Stadt dringend erforderlichen neuen Gewerbeflächen seien enthalten. Der ausgearbeitete Weg sei deshalb insgesamt sehr gut für die Stadt.

Entscheidungen in der ersten Oktoberwoche?

Die Politik muss nun in den Fraktionen beraten, ob sie mit den vorgelegten Lösungen einverstanden ist. Die letzte Alternative sei, dass auf der Fläche gar nichts passiere, sagt Harms. Aber mit diesem Gedanken wolle sie sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht herumschlagen. In der ersten Oktoberwoche erwarte sie die Antworten der Parteien, erklärt die Bürgermeisterin.

Lesen Sie auch: Vor den Firmen kommen die Archäologen

Ins Stocken gekommen sind dagegen die Gespräche der Stadt mit der Region Hannover über einen möglichen Flächenbedarf der Region in Nachbarschaft zur Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) an der Bundesstraße 217. Wegen der Corona-Pandemie mussten bereits zwei Gesprächstermine abgesagt werden. „Wir wissen noch nicht, wie sich die Region äußert“, räumt Harms ein. Unter anderem will die Region die bestehende FTZ modernisieren und erweitern. Zuletzt war für den Oktober 2020 eine Machbarkeitsstudie angekündigt worden. Daraus dürfte dann auch hervorgehen, wie viel Fläche die Einrichtung künftig beansprucht.

Die Ronnenberger Bürgermeisterin will nun zunächst die internen Entscheidungen abwarten. „Danach werden wir wieder auf die Region zugehen“, sagt Harms.

Von Uwe Kranz