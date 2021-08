Ronnenberg

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Tilsiter Straße sind am Sonntagmorgen sechs Personen verletzt worden. Drei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, eine Person erlitt Verbrennungen an der Hand und kam ebenfalls in eine Klinik. Zwei weitere wurden leicht verletzt.

Mehrere Ortsfeuerwehren waren an der Tilsiter Straße im Einsatz. Quelle: Christian Elsner

Mehrere Ortsfeuerwehren aus Ronnenberg sowie Rettungsdienste waren ab 8 Uhr im Einsatz. Die Brandursache wie auch die Schadenshöhe sind noch unklar.

Von Manuel Behrens