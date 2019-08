Das Zeltlager in den Sommerferien gehört zu den Höhepunkten im Kalender der Ronnenberger Jugendfeuerwehr. Einmal mehr schlagen die 78 Teilnehmer ihre Zelte dazu in Altwarmbüchen auf. 74 von ihnen haben sich am Sonnabend gemeinsam auf den Weg gemacht. Das Motto lautet diesmal „Expedition in den Urwald“.