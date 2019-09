Ronnenberg

Die Kandidatensuche für die Ronnenberger Sportlerehrung 2019 biegt auf die Zielgerade ein: Noch knapp eine Woche haben die Sportvereine im Stadtgebiet, aber auch alle anderen Sportinteressierten die Möglichkeit, ihre Favoriten für die diesjährige Ehrung zu benennen.

Gesucht werden Kandidaten für vier Kategorien. Gekürt werden auch diesmal wieder jeweils der Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und die Jugendmannschaft des Jahres. Aus allen Nominierungen wählt eine Jury jeweils fünf Sportler oder Teams pro Kategorie aus, die dann bei der großen HAZ/NP-Leserwahl im Oktober zur Abstimmung stehen. Die Sieger werden am 15. November bei der großen Sportgala im Ronnenberger Gemeinschaftshaus geehrt.

Die Vorschläge sollten eine möglichst ausführliche Begründung enthalten, welche sportlichen Leistungen gewürdigt werden sollen. Die Nominierten müssen entweder in Ronnenberg wohnen oder Mitglied in einem Ronnenberger Sportverein sein. Vereine, die Sportler oder Mannschaften vorschlagen, geben außerdem die sportlichen Werdegänge der Kandidaten an und fügen ein Foto bei. Die Vorschläge nimmt die Arbeitsgemeinschaft der Ronnenberger Sportvereine (AGRS) per E-Mail an meier@ronnenberger-sportvereine.de oder hueper@ronnenberger-sportvereine.de entgegen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 10. September.

Ronnenberg sucht die Sportler des Jahres

Von Johannes Dorndorf