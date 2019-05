Empelde

In Empelde hat sich am Freitagnachmittag an der Chemnitzer Straße ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei prallte ein Auto gegen 14.30 Uhr auf dem Gelände des dortigen Einkaufszentrums gegen eine Sitzbank. Darauf saßen zwei Menschen, die von dem Wagen erfasst wurden. „Beide Personen wurden schwer verletzt, eine möglicherweise sogar lebensgefährlich“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak.

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall in Höhe der Ernsting’s-Family-Filiale. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten, der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Weitere Details sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Von Peer Hellerling