Empelde

Wenige Wochen nach dem Beginn der Bauarbeiten sind die Fortschritte an der Stadtgrenze zwischen Empelde und Hannover-Badenstedt bereits deutlich zu erkennen: Von der Brücke der Bundesstraße 65 aus zeichnen sich aus der Vogelperspektive inzwischen schon die Konturen des künftigen Hochbahnsteiges der Stadtbahn ab.

Die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra) ist deshalb als Bauherrin mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten an der Berliner Straße sehr zufrieden. Das Bauprojekt liege voll im Zeitplan, sagt Infra-Sprecher Jens Hauschke. „Wir werden die Arbeiten bis Ende November abschließen.“ Den bisherigen Planungen entsprechend könnte der neue Hochbahnsteig Hermann-Ehlers-Allee südlich der Bundesstraße dann spätestens zum Fahrbahnwechsel Mitte Dezember voll genutzt werden.

Zur Galerie Die Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig an der Grenze zwischen Empelde und Hannover-Badenstedt gehen zügig voran. Zurzeit entsteht das Fundament. In Kürze werden die Betonfertigteile geliefert.

Betonelemente werden bald geliefert

Laut Hauschke sind wichtige Arbeiten der ersten Bauabschnitte abgeschlossen. Über Ostern seien unter anderem die Schienen für die neue Gleisführung verlegt worden. „Die Weichen liegen jetzt schon in ihrer endgültigen Position“, sagt Hauschke. Im Fünfminutentakt fahren Stadtbahnen in beiden Richtungen auf den für den künftigen Hochbahnsteig leicht nach außen verschwenkten Gleisstrecken. Zurzeit laufen zwischen der neuen Schienenführung die Bauarbeiten auf Hochtouren. „Für den Hochbahnsteig ist stellenweise bereits Beton für das Fundament gegossen“, berichtet der Infra-Sprecher.

Kurz nach dem Abschluss dieser Arbeiten werden laut Hauschke mit Schwerlasttransportern die Betonfertigteile für den erhöhten Haltepunkt geliefert. „Die Elemente werden dann mit einem Kran auf die vorgesehenen Stellen gehoben“, beschreibt der Infra-Sprecher einen der nächsten wichtigen Arbeitsschritte. Gleichzeitig sollen auch schon die vorbereitenden Arbeiten für den späteren Bau der Nebenanlagen beginnen: für den Straßenbereich und den Bürgersteig.

Die Arbeiten am Fundament für den neuen Hochbahnsteig laufen auf Hochtouren. Quelle: Ingo Rodriguez

Zurzeit erstreckt sich das gesamte Baufeld auf einer Länge von etwa 250 Metern vom nördlichen Bereich des Kreuzungspunktes Empelder Straße/Hermann-Ehlers-Alle/Berliner Straße auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover bis zur Einmündung der Eckermannstraße auf dem Gebiet der Stadt Ronnenberg. Der Verkehr in Richtung Empelde wird auf der Berliner Straße über die östliche Fahrbahn einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Verringerung der Anzahl der Fahrstreifen führt für den Autoverkehr in beiden Richtungen zwangsläufig zu Behinderungen. Auch tagsüber bilden sich – vor allem auf der Empelder Straße in Badenstedt und auf der Berliner Straße in Empelde – immer wieder Staus. In den Hauptverkehrszeiten ist es deshalb weiterhin ratsam, die Kreuzung zu umfahren.

Auch ein Park-and-ride-Parkplatz entsteht

Wie die Infra bereits vor dem Beginn der Bauarbeiten angekündigt hatte, ist für Ende Mai bis Ende Juli 2021 die dritte Bauphase geplant. Sie beinhaltet den weiteren Ausbau des Hochbahnsteigs und den Straßenbau in der Fahrbahn samt Nebenanlage in Richtung Empelde. In den Bauphasen vier und fünf von Ende Juli bis Ende November 2021 werden zuerst die Fahrbahn und dann die Nebenanlage in Fahrtrichtung Hannover erneuert. Auf einer Fläche zwischen der Bundesstraße und der Margot-Matthias-Straße soll außerdem ein Park-and-ride-Parkplatz mit rund 70 Abstellplätzen entstehen.

Von Ingo Rodriguez