Ronnenberg

Auf den ersten Blick sieht es gemütlich aus in der Wohnung. Überall herrscht penible Ordnung, das Wohnzimmer ist mit Lichterketten und Fotos dekoriert, die Couchtischdecke passt zum Teppich. Erst bei genauerem Hinsehen fällt auf, was Familie Aziz* (Name von der Redaktion geändert) seit Jahren Probleme bereitet: Schimmel. Er ist in fast allen Zimmern deutlich zu sehen. Große, schwarze Flecken bedecken die Wände. Unter den Fenstern, an der Wand neben den Betten, fast überall.

Familie Aziz ist vor dem syrischen Bürgerkrieg geflohen. 2017 kam die Mutter mit vier Kindern in Ronnenberg an. Sie waren froh, die Wohnung in Empelde gefunden zu haben. „Die Lage ist toll. Die Kinder haben einen kurzen Schulweg, und es gibt nahe Einkaufsmöglichkeiten“, sagt die Mutter. Aber schon kurz nach dem Einzug entdeckten sie zum ersten Mal Schimmel an den Wänden.

Kind klagt über Kopfschmerzen

„Der Vermieter sagt nur, dass wir mehr lüften sollen. Aber das hilft nicht“, sagt die Mutter. Immer wieder hätten sie den Schimmel entfernt, Tapete abgerissen und neu aufgetragen. Aber er kommt immer wieder zurück. Mittlerweile spüren sie auch die gesundheitlichen Folgen. Besonders der jüngste Sohn klagt über Brust- und Kopfschmerzen, wenn er zu lange in der Wohnung ist. Für die Familie ist mittlerweile klar: Sie muss dort raus.

Schimmel in einem der Kinderzimmer: Trotz zahlreicher Entfernungsversuche kommt er immer wieder. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Seit mehr als einem Jahr versucht sie nun schon, eine neue Wohnung zu finden. „Aber offenbar will niemand eine Mutter mit vier Kindern, deren Miete das Jobcenter bezahlt“, sagt die 50-Jährige. Auf mehr als 20 Wohnungen habe sie sich schon beworben, aber erst einen Besichtigungstermin erhalten. Auch bei der Wohnungsgesellschaft KSG habe sie sich auf eine Warteliste setzen lassen, aber seitdem nichts mehr gehört.

„Ich kann diese Vorbehalte nicht nachvollziehen“

Dabei seien sie nicht anspruchsvoll bei der Wohnungssuche. Die einzige Bedingung: Die Familie möchte in Ronnenberg bleiben, vor allem wegen der Kinder. Die drei jüngeren besuchen die Marie-Curie-Schule, der elfjährige Sohn am Standort Ronnenberg, der 15-jährige Sohn und die 13-jährige Tochter in Empelde. „Die Schule gefällt uns allen gut. Wir haben sehr schnell Freunde gefunden und verstehen uns auch mit den Lehrern“, sagt die Tochter. Der älteste Sohn hat die Schule bereits abgeschlossen und absolviert derzeit ein Praktikum in einem Malerbetrieb.

Die Familie wird bei der Wohnungssuche von der Empelderin Kyra Sczeponik unterstützt. Sie ist ehrenamtliche Helferin beim Verein Willkommen in Ronnenberg, der Flüchtlinge unterstützt. Sie rufe regelmäßig bei Vermietern an, die eine Wohnung ausgeschrieben haben, die passen könnte, sagt sie. Häufig ende das Gespräch an dem Punkt, an dem sie mehr über die Familie erzähle. „Wenn ich sage, dass Mutter und Kinder aus Syrien geflüchtet sind, habe ich öfter gehört: ,Das wollen wir nicht, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht‘“. Auch wenn sie betone, dass die Miete direkt vom Jobcenter überwiesen werden könne, sei meist nichts zu machen. „Ich kann diese Vorbehalte nicht nachvollziehen und finde sie schrecklich. Es kann nicht sein, dass die Familie weiter in dieser Wohnung leben muss“, sagt sie.

Auch die Stadt Ronnenberg versucht, bei der Vermittlung zu helfen. „Wir kennen den Fall. Ich habe die bekannten Wohnungsgeber abtelefoniert, leider bisher ohne Erfolg“, sagt Peter Grüneberg vom Sozialberatungszentrum der Stadt. Er sieht das Problem vor allem im generellen Mangel an Wohnraum begründet. „Es ist fast eine Untertreibung, die Lage auf dem Wohnungsmarkt als angespannt zu bezeichnen“, sagt er.

Familie Aziz ist kein Einzelfall

Die schwierige Situation von Familie Aziz ist kein Einzelfall. „Das kommt mir definitiv bekannt vor“, sagt Muzaffer Öztürkyilmaz vom Flüchtlingsrat Niedersachsen. Flüchtlinge hätten auf dem freien Wohnungsmarkt oft große Schwierigkeiten, geeignete Wohnungen zu finden. „Sicher hat das auch damit zu tun, dass es generell zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Zusätzlich gibt es aber definitiv Vorbehalte gegenüber Geflüchteten, die die Wohnungssuche zusätzlich erschweren“, sagt er. Nicht nur größere Familien fänden oft keine geeignete Wohnung, sondern auch Einzelpersonen.

Neben rassistischen Vorurteilen spiele seiner Einschätzung nach auch Unwissenheit von Vermietern eine Rolle. „Viele Geflüchtete haben beispielsweise eine befristete Aufenthaltserlaubnis, die immer wieder erneuert wird. Vermieter lehnen diese Menschen dann oft ab, weil sie befürchten, dass das Mietverhältnis nicht lange hält. Menschen aus Syrien oder anderen Kriegs- und Krisenregionen werden aber auf absehbare Zeit nicht ausreisen müssen“, sagt Öztürkyilmaz. In diesem Bereich benötige es viel Aufklärung. Wie sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt verbessern könnte? „Wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau. Außerdem wäre eine Beratungs- und Vermittlungsstelle speziell für geflüchtete Menschen auf Wohnungssuche wünschenswert“, sagt Öztürkyilmaz.

Auf strukturelle Veränderungen kann Familie Aziz nicht warten. Sie braucht eine schimmelfreie Wohnung, so schnell wie möglich. Sie sucht weiter und hofft, dass es bald doch klappt. Wer bei der Unterbringung der Familie helfen kann, meldet sich per E-Mail an hueper@willkommen-in-ronnenberg.de beim Hilfsverein.

Von Yannick von Eisenhart Rothe