Gegen Einbruch: Ronnenberg schließt sich Netzwerk „Zuhause sicher“ an

Es dauert im Schnitt drei Minuten, bis ein Einbrecher aufgibt. Diese drei Minuten muss eine Tür oder ein Fenster standhalten. Darum geht es unter anderem beim Netzwerk „Zuhause sicher“, einer Initiative der Polizei. „Es können alle nur gewinnen“, versichert Savas Gel, Leiter des Dezernates für Kriminalbekämpfung und Prävention der Polizeidirektion Hannover. Und nun ist zur großen Freude von Bürgermeisterin Stephanie Harms auch Ronnenberg mit im Boot. „Und wir sind immerhin nicht die letzte Kommune“, sagt sie lächelnd.

Vorschläge für die Bürger

Der Verein engagiert sich dafür, dass Häuser und Wohnungen einbruchssicherer werden. „Wir bieten eine kostenlose Beratung für alle an“, erläutert der Polizeibeamte Michael Nickel das Prozedere. Immer dabei: ein großer Protokollbogen, auf dem alles eingetragen wird, was zu mehr Sicherheit beitragen würde. Ob die Bürger die Vorschläge dann umsetzen, bleibt ihnen überlassen.

Nickel führt weiterhin aus, dass die Polizei eine Liste mit vertrauenswürdigen Unternehmen erstellt hätte, aus denen die Menschen sich dann eines aussuchen können, das sich um Ein- oder Umbau kümmert. Dabei achten die Beamten stets darauf, dass die Firmen seriös arbeiten. „Das ein oder andere schwarze Schaf gibt es da schon manchmal“, weiß Nickel aus Erfahrung. Gitter, Alarmanlage, ein neues Schloss oder einfach ein paar Kanthölzer an die Kellertür – es gebe viele Möglichkeiten, Eingänge zu sichern, auch günstige.

„Da tat mir der Fuß weh“

Und diese würden Wirkung zeigen. Nickel arbeite schon seit 40 Jahren als Polizist, sei auch lange Streife gefahren und musste viele Türen eintreten, wie er berichtet. „Das hat immer geklappt. Bis ich mal eine Sicherheitstür hatte. Da tat mir der Fuß weh.“ Er ist überzeugt von der Kampagne.

Auf der einen Seite geht es bei dem Projekt tatsächlich darum, Einbrüche zu verhindern. Auf der anderen Seite wolle man den Menschen ein erhöhtes Sicherheitsgefühl geben. „Wenn jemand in die eigenen vier Wände eindringt, ist das ein Eingriff in die Privatsphäre, das empfinden viele als große Angst“, sagt Gel. Dagegen müsse man vorgehen. Und obwohl in der jüngsten Polizeistatistik die Zahl der Einbrüche zurückgegangen sei, gebe es nie eine Garantie, dass das so bleibe.

Plakette soll Täter abschrecken

Wer nach der Beratung auch tatsächlich alles umsetzt, bekommt nach einem Kontrollgang der Polizei, die schaut, ob das akkurat gemacht wurde, eine Plakette, die an die Hauswand angebracht werden kann. Zum einen soll diese potenzielle Täter abschrecken. Weiterhin soll sie aufmerksam machen, damit möglichst viele Leute die Beratung in Anspruch nehmen, erklärt Nickel.

17 andere Kommunen aus dem Umland haben sich bereits angeschlossen, erläutert Gel. Doch Ziel sei es, dass möglichst alle mit dabei sind, um flächendeckend für mehr Sicherheit vor Einbrechern zu sorgen. Die Kommunen machen breitenwirksam auf die Kampagne aufmerksam und informieren die Bürger darüber, dass sie diese Option haben – und sich zu absolut nichts verpflichten. „Das ist einfach eine ganz neutrale Beratung“, so Harms.

Interessierte können sich per E-Mail an tech-praevention@pd-h.polizei.niedersachen.de oder unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 11 14 bei der Polizei melden.

