Dorfgemeinschaftshaus Weetzen: Muss der Saal abgerissen werden?

Im Dorfgemeinschaftshaus Zum Kirschen, dem ehemaligen Gasthaus Lüerßen, in Weetzen gehen die Arbeiten voran. Die Stadt Ronnenberg lässt dort zusätzliche Arbeitsplätze für das Team Gebäudewirtschaft einrichten. Stillstand herrscht allerdings in Bezug auf das Dach des zum Gebäude gehörenden Saals. Die Stadt möchte über ein Gutachtens zu den zu Jahresbeginn entdeckten Schäden zunächst im Fachausschuss berichten.

Im ersten Stock des Gebäudes an der Hauptstraße entstehen derzeit aus ehemaligen Hotelzimmern Büroräume. Die Verwaltung hatte mehrere Optionen geprüft. Dazu gehörte auch, Bürocontainer im Garten des Rathauses aufzustellen oder Räume zu mieten. Der Umbau der Hotelzimmer stellte sich aber als beste Lösung heraus – nicht zuletzt wegen der Kosten. Die Stadt investiert 130.000 Euro, davon waren jedoch 50.000 Euro für ohnehin benötigte Brandschutzeinrichtungen vorgesehen.

Fünf neue Arbeitsplätze für die Abteilung

Laut Cord Hennies von der städtischen Gebäudewirtschaft liegen die Arbeiten im Zeitplan. Hin und wieder sei es zwar schwierig in dieser Zeit, Bauarbeiter und entsprechende Fachfirmen zu finden, „aber wir denken, dass wir zum Jahresende fertig werden“. Für fünf Arbeitsplätze der Abteilung, für die es schon seit längerer Zeit Bedarf gibt, sind damit die Voraussetzungen geschaffen.

Im Hinterhof des ehemaligen Gasthauses ist noch der frühere Eingang zum Biergarten zu sehen. Quelle: Stephan Hartung

Ihre neuen Arbeitsplätze könnten seine Verwaltungskollegen jedoch erst im neuen Jahr beziehen, sagt Hennies, der selbst weiterhin im Rathaus in Empelde tätig sein wird. „Es fehlen noch einige Dinge. Beispielsweise müssen Datenleitungen und Strom gelegt werden“, sagt Hennies. Auch Bodenbeläge in den früheren Gästezimmern sind zu erneuern, außerdem erhalten die Räume neue Türen, die die Brandschutzbestimmungen erfüllen.

Stadt hat das Gebäude während der Flüchtlingskrise gekauft

Seit dem vergangenen Jahr ist das ehemalige Gasthaus aber, entsprechend der Benutzungsordnung auch ein Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Die Stadt hatte das Gebäude 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise gekauft. Nachdem keine Menschen in Not mehr dort untergebracht waren, gab es Überlegungen für andere Nutzungsmöglichkeiten. Nun ist es Ronnenberger Vereinen, Verbänden, Institutionen und Bürgern erlaubt, den Saal im DGH für Veranstaltungen zu mieten – wann auch immer dies in Corona-Zeiten wieder möglich ist. Derzeit fällt diese Option ohnehin aus. Denn der Saal, der sich in einem Nebentrakt des Komplexes befindet, ist einsturzgefährdet und daher aktuell gesperrt.

Die Stadt hat ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Über Inhalt und Aussichten möchte Cord Hennies nicht sprechen, verweist darauf, „dass das nicht in die Öffentlichkeit gehört, bevor es im Ausschuss vorgestellt wird“. Man rechne in Kürze mit einem Ergebnis des Gutachtens, sagt Hennies. Vielleicht klappe es zum 25. November. An diesem Tag ist eine Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Steuerung, Stadtentwicklung und Gebäudewirtschaft geplant. Im Kern geht es darum, dass sich die Stadt von den Sachverständigen eine Aussage erhofft, ob das bisherige Dach des Saals nur erneuert werden muss – oder ob sogar ein kompletter Abriss des Trakts nötig ist.

