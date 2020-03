Nach Corona-Chaos: Ronnenbergs Sportler des Jahres ist zurück in Deutschland

Ronnenberg

Glückliches Ende eines verpatzten Urlaubs: Ronnenbergs Sportler des Jahres, Horst Lüders, ist nach seinem Australien-Aufenthalt endlich wieder zurück in Deutschland. Trotz Coronakrise und teilweise chaotischer Reisebedingungen haben es der 70-jährige Marathonläufer, seine Frau Petra und ein befreundetes Ehepaar aus Langenhagen geschafft, von Melbourne aus Rückflüge über Doha nach Frankfurt zu organisieren. Nach tagelangem Warten und Bangen ist die vierköpfige Reisegruppe am Sonntag wieder in Deutschland gelandet – erschöpft, aber sehr erleichtert.

„Wir haben uns erstmal zwei Bier und zwei Sekt besorgt, um auf die Rückkehr anzustoßen“, sagte Lüders am Sonntag gegen 17 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt saß die Reisegruppe noch im Zug von Frankfurt nach Hannover. Der endgültigen Ankunft gegen 19.30 Uhr zuhause in Ronnenberg fieberte der Sportler der SG 05 Ronnenberg entgegen. „Dann noch eine Scheibe Brot und ab ins Bett“, sagte Lüders. Sie hätten seit zwei Tagen nicht geschlafen.

Corona-Krise spitzt sich nach Ankunft in Australien zu

Der Sportler des Jahres 2019 war seit dem 11. März mit seiner Frau Petra in Australien. Beide hatten sich dort mit ihrem befreundeten Ehepaar getroffen. Als sich plötzlich weltweit innerhalb kürzester Zeit die Corona-Krise zuspitzte, platze der Traumurlaub: Wegen strikter Einreisebestimmungen in mehreren Ländern seien kurz nach ihrer Ankunft die Rückflüge gestrichen worden, sagte Lüders. Seitdem hatte die Reisegruppe vergeblich versucht, nach Deutschland zurückzukommen. Immer wieder wurden gebuchte Rückflüge abgesagt, das Kreditkartenlimit aller war vorübergehend ausgeschöpft, das Rückholprogramm der Bundesregierung galt nicht für das Einzugsgebiet von Qatar Airways. Immerhin durften die Ehepaare in einem Hotel nahe Melbourne bleiben, das aber wegen drohender Corona-Infektionen bereits geschlossen war.

Fast den Anschlussflug von Doha nach Frankfurt verpasst

Nun hat es doch noch geklappt: „Dabei wurde unser Flug am 29. März und 1 Uhr australischer Zeit drei Stunden vor dem Start auch wieder gestrichen“, erzählte Lüders. Grund sei jedoch nur eine Umbuchung von einer Boeing auf einen Airbus gewesen. „ Qatar Airways lässt jetzt alle gestrandeten Urlauber zweimal täglich mit einem riesigen Großraum-Airbus ausfliegen, deshalb ging es dann doch von Melbourne aus 15 Stunden lang nach Doha“, erzählte Lüders. Weil sich das Flugzeug um zwei Stunden verspätete, hätte die Gruppe den Flug nach Frankfurt fast verpasst. „Der Flieger hat aber gewartet. Deshalb sind fast 200 Leute durch den Flughafen gerannt, um dem letzten Aufruf zu folgen“, berichtete Lüders.

Eine Stunde lang in Frankfurt nicht aus dem Flugzeug gekommen

Nach der Landung in Frankfurt saßen viele Fluggäste laut Lüders dann etwa eine Stunde lang in dem riesigen Airbus fest. „Es durften immer nur gruppenweise Passagiere aussteigen, damit sich wegen der Ansteckungsgefahren bei der Passkontrolle nicht zu lange Schlangen bilden“, sagte Lüders. Bei der Gepäckausgabe seien aber trotzdem größere Gruppen entstanden. „Weil die Koffer unsortiert auf dem Laufband landeten, mussten viele der zuerst ausgestiegenen Fluggäste trotzdem lange auf ihr Gepäck warten“, sagte Lüders. Ansonsten habe er keine besonderen Corona-Vorkehrungen am Frankfurter Flughafen beobachtet.

Für die Zugfahrt nach Hannover hatten die Ehepaare von Australien aus Tickets gebucht. „Es hieß zwar, dass die Fahrt wegen des deutschen Rückholprogramms kostenlos wäre, aber wir wollten kein Risiko eingehen“, erzählte Lüders. Trotz aller Erleichterung seien alle vier aber auch etwas betrübt. „Wir haben den Urlaub fast ein Jahr lang vorbereitet und so gut wie keine Sehenswürdigkeiten gesehen“, sagte Lüders.

Von Ingo Rodriguez