Ingewahrsamnahme von flüchtenden Tätern, Schlichtungsversuche bei gewaltsamen Konflikten und Kontakt mit Maskenverweigerern: Vor allem Polizisten im Einsatz- und Streifendienst sind in Zeiten der Corona-Pandemie trotz strenger Hygienekonzepte großen Ansteckungsrisiken ausgesetzt. „Bei Einsätzen können wir nicht immer den Mindestabstand einhalten“, räumt Kriminaloberrat Adolf Jeinsen ein.

Ladendieb spuckt in die Zelle und ruft „Corona“

Jeinsen ist seit Mitte November Leiter des Polizeikommissariates (PK) Ronnenberg. Zum Zuständigkeitsbereich gehören auch die Stationen in Empelde, Gehrden, Wennigsen und Hemmingen. Der PK-Leiter hat seit seinem Amtsantritt in Ronnenberg – kurz vor dem zweiten Lockdown – auch schon einen Einsatz von Beamten mit sehr großem Corona-Risiko abgearbeitet. „Zwei Polizisten mussten einen Ladendieb in Gewahrsam nehmen“, berichtet er. Der Mann habe dann in die Zelle gespuckt und mehrmals „Corona, Corona“ gerufen. „Wir haben die Zelle desinfiziert und gesperrt, bis klar war, ob bei ihm nachweislich eine Infektion vorliegt“, erzählt der Kriminaloberrat.

Was ebenfalls nötig war: Bis zum negativen Testergebnis seien auch die beiden Beamten vorsorglich aus dem Dienst genommen und in Quarantäne geschickt worden. „Weil sie den Ladendieb zur Wache transportiert hatten und im Einsatzfahrzeug kein Mindestabstand eingehalten werden kann“, sagt Jeinsen. Außerdem hätten die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht standardmäßig eine sichere FFP2-Maske, sondern einen Stoffschutz getragen. Der Fall endete aber glimpflich: ohne positive Corona-Tests.

Trotz des größeren Infektionsrisikos werden die Polizisten laut Jeinsen aber nicht ständig getestet. „Nur, wenn nachweislich Kontakt zu einer infizierten Person bestand oder Symptome erkennbar sind“, sagt der PK-Chef. Im vergangenen Jahr gab es erst einen einzigen Corona-Fall unter den Beamten des Kommissariats. Dieser sei ebenso wie der Streifenpartner in Quarantäne geschickt worden, sagt Jeinsen. Das Virus habe sich im PK nicht weiter ausgebreitet.

Strenges internes Hygienekonzept

Zu verdanken ist das auch einem strengen internen Hygienekonzept. Dazu zählen laut Jeinsen außer der Maskenpflicht auch Mini-Kohorten. „Das sind jeweils zwei Polizisten einer Streifenwagenbesatzung, die auch nur miteinander in einem gemeinsamen Büros sitzen und zudem mindestens eine OP-Maske dauerhaft tragen“, sagt der Kriminaloberrat. Im Gebäude sind demnach nur die Ermittler in ihren Einzelbüros von der Maskenpflicht befreit.

Vor Schichtwechseln würden die Einsatzfahrzeuge, Büros sowie Ausrüstungen desinfiziert. In den Umkleiden kommt es nicht zu Begegnungen verschiedener Kohorten. „Mit dem Konzept sind wir gut aufgestellt, weil jeweils nur zwei Kollegen 14 Tage lang gemeinsam Dienst haben“, sagt Jeinsen. Notfalls müsse nur eine weitere Person in Quarantäne geschickt werden. „Wir haben eine große Verantwortung dem Bürger gegenüber und müssen auch dauerhaft die Einsatzbereitschaft gewährleisten, deshalb erwarte ich von meinen Mitarbeitern auch privat vorsichtiges Verhalten“, betont der PK-Leiter.

Prügelei in der Sicherheitsschleuse

Um Infektionen zu vermeiden, sind zurzeit auch keine Besucher in den Wachen gestattet. „Wer eine Anzeige erstattet, wird in der Schleuse über die Gegensprechanlage bedient“, berichtet Jeinsen. In der Schleuse sei zudem nur ein Zutritt mit OP- oder FFP2-Maske erlaubt, Maskenpflicht gelte auch auf dem Parkplatz. „Wir haben Masken und können sie zur Verfügung stellen“, sagt Jeinsen. Kürzlich sei es aber in der Schleuse zu einem Handgemenge von sechs Kontrahenten gekommen. „Da mussten die Beamten mit weiteren alarmierten Streifen eingreifen“, berichtet der PK-Leiter.

Die Polizei ist auch für die Überwachung der behördlichen Anordnungen zuständig. Gerade die Corona-Kontrollen bedeuten laut Jeinsen einen großen Mehraufwand. Die Polizei leiste für Kommunen und Transportunternehmen des öffentlichen Nahverkehrs Amtshilfe. Die Beamten seien aber auch wegen Corona regelmäßig bei sogenannten Präsenzstreifen im Einsatz.

Laut Jeinsen wurden im Bereich des PK allein bei den gezielten Überwachungseinsätzen im November mehr als 200 Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz registriert. „Im Dezember waren es 90, im Januar 120“, berichtet der Kriminaloberrat. Bei den Einsätzen hätten sich Schwerpunkte herausgebildet. „An der Endschleife der Stadtbahn in Empelde sind ebenso vermehrt Verstöße zu verzeichnen wie am S-Bahnhof in Wennigsen“, berichtet Jeinsen.

Bei diesen Einsätzen wegen Ordnungswidrigkeiten haben die Polizisten laut Jeinsen anders als bei Straftaten einen Ermessensspielraum für die Ahndung der Verstöße – je nach Schwere und Gefahrenlage. „Bei der Corona-Verordnung sind wir aber streng“, sagt der PK-Leiter. „Wenn jemand auf dem Bahnsteig gegen die Maskenpflicht verstößt, ist absehbar, dass er später auch im Zug oder Bus genauso andere Personen gefährden würde. Dann schreiten wir ein.“ Inzwischen sei es nicht mehr glaubwürdig, wenn jemand behaupte, die Regeln nicht zu kennen.

Auf Nachfrage berichtet Jeinsen nur von wenigen Denunzianten, die andere wegen Corona-Verstößen anschwärzten. „Wenn Leute sich beschweren, geht es meist um Ruhestörung“, klärt der Polizist auf. Erst in der Folge würden Einsatzkräfte oft Corona-Ordnungswidrigkeiten ahnden. „Wenn Menschen laut feiern, sind meist mehrere Haushalte ohne Masken dabei“, hat Jeinsen festgestellt.

