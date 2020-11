Ronnenberg

Die Zahl der Corona-Infizierten in der Stadt Ronnenberg ist von Montag auf Dienstag wieder leicht gestiegen. Nach den aktuellen Zahlen der Region Hannover liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Stadt bei 136,8 (Dienstag: 112,6). An der Spitze der Statistik aller 21 Kommunen steht Lehrte (278,7 bei 193 aktuell Infizierten).

Im Schnitt aller Regionskommunen liegt die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner nach Berechnungen des Landes Niedersachsen bei 130,5. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten in den sieben Ronnenberger Ortsteilen liegt bei 57 (Dienstag: 53). Insgesamt 218 Ronnenberger haben sich somit seit dem Auftreten der Pandemie mit dem Virus angesteckt. Das sind acht mehr als am Vortag. In der Region sind aktuell 2513 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie sind es insgesamt 8980.

Von Uwe Kranz