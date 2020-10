Ronnenberg

Um 8.20 Uhr hatte Kay Warneke am Montag eine erste Durchsage zu machen. Der Leiter der Marie-Curie-Schule erinnerte über die Lautsprecher an die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wegen der Corona-Pandemie. Dass Warneke genau zu dieser Uhrzeit und damit 20 Minuten nach Unterrichtsbeginn zum Mikrofon griff, war kein Zufall. „Ich habe auch daran erinnern wollen, dass wir die Lüftungsintervalle nach dem 20-5-20-Prinzip einhalten“, sagt der Schulleiter, dessen Aufruf damit gewissermaßen die erste Erinnerung ans Lüften war. 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten Stoßlüften, 20 Minuten Unterricht – so setzte es die KGS ab Montag um.

Hier steht MCS-Leiter Kay Warneke im improvisierten Lehrerzimmer. Quelle: Uwe Kranz (HAZ-Archiv)

Es war nicht die einzige Maßnahme nach dem Ende der Herbstferien. Dazu gehört auch die Empfehlung des Kultusministeriums, in den Klassenräumen Masken zu tragen. Dass beruht jedoch auf Freiwilligkeit, wie Kay Warneke in seiner Durchsage ergänzte.

Viele Schüler und Lehrer tragen Masken im Unterricht

Nach dem Ende des Schultags gab es viele Rückmeldungen, aber auch Erfahrungswerte. „Viele Schüler und Lehrkräfte haben es umgesetzt und auch während des Unterrichts eine Maske getragen.“ Das sei erfreulich, habe aber auch andere Auswirkungen, sagt Warneke. „Schüler, die acht bis neun Stunden eine Maske tragen, bräuchten eigentlich zwei bis drei Masken pro Schultag.“ Das gilt auch für die Lehrer, die eine ähnlich lange Zeit im Einsatz sind. „Aus dem Kollegium gab es Berichte über Kopfschmerzen. Der Lehrerberuf bringt nun mal viel Sprechen mit sich“, sagt der Rektor.

Corona-Warn-App meldet eine Begegnung

Nach den Herbstferien blieb eine MCS-Lehrerin sicherheitshalber zu Hause. Sie hatte über ihre Corona-Warn-App einen Hinweis erhalten, dass sie eine Begegnung mit einer infizierten Person hatte. An der Grundschule Benthe, der kleinsten Schule im Ronnenberger Stadtgebiet, waren alle sieben Lehrer und 65 Schüler ab dem ersten Tag nach den Ferien anwesend. „Wir sind froh, dass wir wieder hier sind und es losgehen kann“, sagt Schulleiterin Jutta Fricke und berichtet davon, „dass wir viel Unterstützung und positive Resonanz von den Eltern erhalten“.

In Benthe habe man die Maßnahmen, die vor den Ferien galten, nicht verändert. „Das hat sich alles bewährt. Wir sind und bleiben ja im vollen Präsenzunterricht.“ Zu den bisherigen Maßnahmen zählt auch die Maskenpflicht im Gebäude. „Wobei wir eine kleine Schule sind und nur einen Gang haben. Dennoch sollen Masken dort getragen werden, wo Abstände nicht eingehalten werden können“, sagt Fricke.

In der Regenbogenschule Weetzen hat sich nichts verändert, bis auf die Pausenzeiten. Quelle: Uwe Kranz (HAZ-Archiv)

Auch in der Regenbogenschule Weetzen erfolgte der Wiederbeginn ganz normal und ohne Vorkommnisse: 165 Schüler, 13 Lehrer – alle waren da. „Und auch unsere pädagogischen Mitarbeiter, die sind für den Ablauf unseres Schulalltags sehr wichtig“, wie Petra Schütze, kommissarische Schulleiterin, betont. Zu Beginn der Woche habe man den Schülern nochmal die bekannten Abstands- und Hygieneregeln in Erinnerung gerufen. Weiterhin gelte, wie schon vor den Ferien, die Maskenpflicht im Gebäude. In den Klassenräumen können Schüler und Lehrer die Masken abnehmen. Verändert hat die Regenbogenschule jedoch die Pausenintervalle, damit kleinere Gruppen auf dem Schulhof sind.

Die Grundschule Ronnenberg entschied sich ebenfalls für eine Erinnerung. „Ich der vergangenen Woche habe wir eine Mail an alle Eltern verschickt“, sagt Schulleiterin Anja Gloth. Darin wurden nochmal auf die Maskenpflicht außerhalb des Unterrichts hingewiesen, auf wärmere Kleidung wegen der Lüftungsintervalle und der Verzicht von Elterntaxis zur Vermeidung von Menschenansammlungen. „Bis auf Letzteres hat es alles gut geklappt“, sagt Gloth. Was die Schulleiterin erfreute: Viele Familien, die in Risikogebieten Urlaub gemacht hatten, haben mitgedacht. „Es wurde direkt ein negativer Covid-19-Test mit in die Schule gebracht“, sagt Anja Gloth.

