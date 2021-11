Ronnenberg

Die stetig steigenden Infektionszahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sorgen vor allem bei vielen Eltern für zunehmende Besorgnis. In der Landeshauptstadt Hannover mussten bereits die ersten Einrichtungen vorübergehend geschlossen werden. Zur aktuellen Lage in Ronnenberg hat sich jetzt Fachbereichsleiter Kai Roegglen von der Verwaltung auf Nachfrage geäußert. Die Stadt ist Träger der vier Grundschulen und der KGS sowie fast aller Kindergärten.

Drei Kinder aus Betreuungseinrichtungen in Quarantäne

Insgesamt beurteilt Roegglen die aktuelle Situation in den Ronnenberger Schulen und Betreuungseinrichtungen sowie die Entwicklung nach den Herbstferien als noch nicht besorgniserregend. Im gesamten Hort- und Kita-Bereich hätten sich seit den Herbstferien insgesamt drei positive Corona-Fälle ergeben. Zwei dieser Infektionen seien im Hort Rasselbande in Ronnenberg erfasst worden. Ein Kind, das in der Inkitaro in Empelde betreut wird, wurde ebenfalls positiv getestet. Diese Kinder befänden sich derzeit noch in Quarantäne, berichtet Roegglen: „Alle Kontaktkinder sollten – einen negativen Schnelltest vorausgesetzt – mittlerweile aus der Quarantäne entlassen sein.“

Die Corona-Fälle im Hort Rasselbande korrespondierten dabei mit der Lage an der Grundschule in Ronnenberg, so der städtische Fachbereichsleiter. Dort hatte es nach den Herbstferien insgesamt sechs Corona-Infektionen gegeben – was dazu geführt habe, dass zwei komplette Klassen und sechs Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden mussten. Nach einer „Freitestung“ befänden sich die betreffenden Personen aber inzwischen wieder im Präsenzunterricht. Zwischen den Sommer- und den Herbstferien habe es an der Grundschule zudem weitere fünf Corona-Fälle gegeben.

Drei Quarantänefälle aktuell an der Marie-Curie-Schule

Weitere Fälle von Klassenquarantäne seien an den Ronnenberger Schulen bislang während der vierten Welle der Pandemie nicht zu verzeichnen gewesen, sagte Roegglen. So habe es an der Regenbogenschule in Weetzen lediglich drei Fälle während der Herbstferien gegeben. Seither seien dort keine weiteren Infektionen bekannt, der Schulbetrieb verlaufe weitgehend normal. Gleiches gelte für die kleine Grundschule in Benthe, wo es sogar schon seit dem Frühjahr 2021 keinen positiven Corona-Fall mehr gegeben habe.

In Empelde sieht das Infektionsgeschehen laut Roegglen aktuell anders aus: An der Theodor-Heuss-Grundschule haben sich in den vergangenen zwei Wochen sieben Kinder neu infiziert. Dennoch habe die Grundschule an der Barbarastraße keine kompletten Klassen in Quarantäne schicken müssen. So sei es auch an der Marie-Curie-Schule: An den beiden Standorten wurden seit den Herbstferien insgesamt sieben Infektionen festgestellt. Drei Schüler befänden sich hier aktuell noch in Quarantäne, stellt Roegglen fest.

Von Uwe Kranz